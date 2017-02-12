За 11 дней на Донбассе погибло 9 мирных жителей, – ОБСЕ. Главная

С 29 января по 9 февраля на Донбассе был ранен 41 человек, 9 погибли. Об этом сообщил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает «Сегодня.ua».

«За период с 29 января до девятого февраля мы зафиксировали следующее: подтвердили 50 случаев ранений населения, девять из которых были со смертельным исходом. Это неприемлемо высокое число жертв. Это произошло из-за того, что вооружение давным-давно должно было быть отведено», – добавил Хуг.

Также в ОБСЕ заявили, что количество нарушений режима прекращения огня на Донбассе снизилось, но остается неприемлемо высоким.

«Вы знаете о том высоком количестве нарушений режима прекращения огня, которые ОБСЕ зафиксировала на прошлой неделе. Нарушения значительно снизились за последние дни, но они по-прежнему остаются неприемлемо высокими. С полуночи 9 февраля до полночи 10 февраля миссия ОБСЕ зафиксировала 460 нарушений режима прекращения огня, в луганском регионе – 55 нарушений», – сказал Хуг.