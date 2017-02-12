Из жизни прифронтового Крымского: За продуктами на бронированном КамАЗе (Фото). Главная

В Луганской области из прифронтового села Крымского в Лисичанск жителей везут на бронированном КамАЗе. Так местные добираются в ближайший город, чтобы посетить больницы, купить лекарства и продукты. Из-за плохих дорог и гололедицы доехать до села практически невозможно. Частники подвозят людей втридорога. На помощь местным жителям пришли спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Крымское находится от позиции противника на расстоянии менее 500 метров. В последнее время село постоянно «поливают» огнем. Из-за обстрелов и гололедицы транспорт сюда из города не ходит. Жители села отрезаны от цивилизации и не могут ни получить пенсию, ни купить лекарств. Аптеки и почты в селе нет. На помощь местному населению пришли спасатели и выделили бронированный КамАЗ.

«Было принято решение раз в неделю направлять в село бронированный КамАЗ. Уже состоялось четыре поездки», – поясняет Александр Чалый, пресс-офицер Главного управления ГСЧС в Луганской области.

Машина вместительностью 25 человек. В 8 утра возле сельского совета уже выстраивается очередь.

«Каждый едет по своим нуждам: кто в аптеку, кто пенсию получить, кто в больницу. Например, я еду в ремонтную мастерскую – сдавала вещь в починку, теперь еде забрать», – говорит жительница Крымского Анна Любомировна.

«Я еду к стоматологу, зубы вставляю. Езжу уже 5-й раз, но никак не вставлю. Заодно к другим врачам схожу», – делится местная жительница Екатерина Николаевна.

Чтобы попасть в город нужно преодолеть, так называемую, «дорогу жизни». Нанимать частный транспорт для сельчан очень дорого. Поэтому бесплатный бронированный КамАЗ для некоторых из них – просто спасение.

«Нанять частную машину – 600 грн, то есть на четырех пассажиров это по 150 грн. Такие цены до Лисичанска, а до Айдара уже дороже будет», – поясняет жительница Крымского Лариса Владимировна.

Спасатели обещают помогать жителям села Крымское и далее. Пока в этом есть острая необходимость.

По материалам ТК «ЛОТ»

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