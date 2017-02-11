Более 2 тыс.тонн гуманитарного груза от Штаба Ахметова и активов группы СКМ доставлено на Донбасс с начала февраля . Новости

Гуманитарный штаб, ДТЭК и Метинвест продолжают оказывать системную и оперативную помощь Донбассу по обе стороны линии соприкосновения. По поручению Рината Ахметова они объединили свои ресурсы для помощи мирным жителям в зоне боевых действий. С 31 января по 10 февраля было доставлено более 2 тысяч тонн гуманитарного груза. Об этом сообщает пресс-служба Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

В указанный период Гуманитарный штаб отправил в Донецк и Мариуполь 6 автоколонн с 1,8 тыс. тонн продуктов. Это позволило обеспечить бесперебойную работу 38 стационарных пунктов и раздать при помощи мобильных бригад Штаба более 4,5 тыс. продуктовых наборов в 55 селах «серой зоны» и Амвросиевского района на неподконтрольной территории. Среди них: Новотроицкое, Берестовое, Верхнекаменское, Прохоровка, Трудовское, Бердянское, Приморское, Камышеваха, Благодатное. На текущей неделе в штатном режиме возобновили работу все пункты выдачи Штаба на неподконтрольной территории.

Для жителей Авдеевки Гуманитарным штабом было доставлено 10 тонн продуктов для приготовления горячих обедов. От предприятий Группы Метинвест в Авдеевку было направленно 220 тонн гуманитарных грузов. Это 34 куба воды, 8 тонн продуктов, 23 дизельных генератора, 28 тонн дизельного топлива, 76 печей, 213 кубов доски и дров, огнетушители, стройматериалы и теплая одежда.

Энергетики ДТЭК восстановили поврежденные линии электропередач под Авдеевкой. Благодаря этому в городе появился свет, возобновилось электроснабжение Авдеевского коксохима и Донецкой фильтровальной станции. Также свет появился еще в 9 селах Ясиноватского района.

Штаб Рината Ахметова продолжает отслеживать информацию о раненных среди мирного населения и оказывать необходимую помощь. Две раненные жительницы Марьинки оперативно получили лекарства для лечения в Кураховской больнице.

Гуманитарный штаб готов помочь всем пострадавшим и раненым во время обстрелов. Если вам известны факты ранения мирных жителей, просим обратиться по телефону круглосуточной горячей линии 0800 509 001.

Штаб продолжает оказывать системную помощь мирным жителям Донбасса. 13 февраля планируется отправка в Донецк очередной автоколонны с продуктами. На понедельник также запланирована доставка продуктовых наборов мобильными бригадами в села «серой зоны» Марьинского и Тельмановского районов.