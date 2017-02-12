Кто убил «Гиви»: все версии. Новости

Гиви убили «свои», россияне, украинские спецслужбы, «Француз» или Зорян Шкиряк? Все версии убийства Михаила Толстых от «КорреспонденТ.net».
Главные версии убийства Гиви
- украинские диверсанты;
- «свои» – бойцы батальона «Сомали»;
- российские спецслужбы;
- бывший боевик «ДНР» с позывным «Француз» – гражданин России Игорь Мыльцев;
- Зорян Шкиряк (версия комична, но всерьез высказывается в РФ);
- месть командиров ВСУ.
Версия 1. Украинские диверсанты
Уверенность в том, что к убийству «Гиви» приложила руку украинская диверсионно-разведывательная группа, в «ДНР» высказали сразу после его гибели. То же самое было и с убийством друга «Гиви» – «Моторолы» – в лифте осенью прошлого года. В общем-то, традиционно в смертях своих главарей в «Л/ДНР» винят Украину.
В этот раз Украину прямо обвинили в теракте Александр Захарченко и Андрей Пургин, а Игорь Гиркин (Стрелков) выразил мнение, что это или украинская группа, или все же сослуживцы Гиви.
Но версия о диверсантах разбивается в пух и прах даже по той причине, что не могут ходить по Донецку украинские диверсанты со «Шмелями» наперевес, да и задачи ДРГ несколько отличаются от произошедшего.
Версия об украинском следе может быть жизнеспособной разве что в контексте хорошо подготовленного спецназа. Такое убийство в столице «республики» могли совершить только специально подготовленные люди с хорошим знанием местности, оружия и обязательно имеющие своих людей в штабе «Сомали». Но опять же – могут ли быть в штабе этой воинственной донецкой группировки украинские шпионы – еще вопрос.
Если цепляться к словам, и винить не украинскую ДРГ, а украинский спецназ, то заявление Пургина можно воспринимать серьезней. «Это действия Украины, фактически, украинских спецслужб. И они не особо скрывают, что приняли закрытые документы о стратегии и тактике по Донбассу», – сказал он.
Что касается официального Киева, то он напрочь открестился от какой-либо причастности к смерти «Гиви». Нечто двусмысленное сказал лишь советник главы МВД Зорян Шкиряк, но об этом чуть позже.
Версия 2. Свои
У «Гиви» было много врагов среди сослуживцев, признают сами боевики. Здесь вспоминают недавние тяжелые бои под Авдеевкой, участие в которых принимал и батальон «Гиви». Представители «ДНР» тогда сообщали о ранении «Гиви» под Авдеевкой. Вскоре среди боевиков пошел слух, что он сам прострелил себе ногу, чтобы попасть в госпиталь и не стоять под Авдеевкой до конца, как того требовал Захарченко.
Это обозлило бойцов. По крайней мере, в некоторых аккаунтах в Интернете появлялись такие сообщения:
Этот слух появился еще задолго до смерти «Гиви», и доказательством служит его интервью, где он утверждает, что себе в ногу сам не стрелял. «Я конечно дебил, но не идиот, чтобы сам себе в ногу стрелять», – сказал Гиви.
Версия 3. Спецслужбы России
Эту версию сразу выдвинула иностранная пресса и многие украинские политики – Кремль убирает важных свидетелей преступлений России на Донбассе, неугодных и буйных боевиков, которых трудно контролировать, чтоб заменить их на более покладистых и умных. Поскольку с позицией Киева и так понятно, остановимся только на мировой прессе.
Так, немецкая газета Bild, перечислив разные версии, написала, что наболее вероятно, что Кремль попросту убрал очередного посвященного в российское вмешательство на Донбассе.
«Гиви знал, кто сбил пассажирский самолет, летевший рейсом MH17, и откуда террористы получали оружие. Теперь он уже никогда не расскажет об этом. А вот если бы его захватили...» – процитировал Bild одного из активистов «ЛНР».
Авторитетное агентство Associated Press сразу же после убийства написало, что Кремль не хочет, чтобы у власти в «Л/ДНР» появились такие буйные командиры как «Гиви». В качестве руководителей «республик» Москва видит бывших донецких чиновников из окружения Януковича.
Польское издание Wirtualna Polska тоже написало, что украинские спецслужбы – слишком маловероятная версия. Более убедительными издание считает версии о конфликте внутри боевиков и о «российском следе».
«Я думаю, Кремль вычищает пророссийских командиров, которые скомпрометировали себя военными преступлениями», - цитирует издание слова бывшего аналитика Агентства разведки и эксперта по России Роберт Хеда.
«Это подготовительный этап к политическому решению украинского вопроса. В связи с ожидающейся сменой курса американской политики Москве нужно перевести ситуацию в более цивилизованное русло и передать власть в Донбассе какой-то новой силе», – считает Хед.
В самом Кремле сразу же заявили о непричастности России к убийству Гиви. И кстати – не обвинили в нем Украину. Реакция была неожиданно мягкой.
Пресс-секретарь Путина Песков заявил лишь, что ситуация на Донбассе «и без того остается очень напряженной в связи с агрессивными действиями, которые предпринимает украинская сторона».
«Безусловно, мы надеемся, что имеется определенный запас прочности, и тем, кто стоит за такими убийствами, не удастся привести к дальнейшей эскалации», – сказал Песков.
Версия 4. "Француз"
О том, что «Гиви» убил гражданин России Игорь Мыльцев, бывший боец «ДНР» с позывным «Француз», первой написала российская «Новая газета» со ссылкой на признание самого «убийцы». Он якобы сообщил свой позывной и заявил, что покушение организовал он и еще трое бойцов «Сомали».
Но позже Lifenews написал, что с редакцией «Новой газеты» от имени Мыльцева разговаривали сотрудники украинских спецслужб, укравшие его аккаунт.
А сам Мыльцев в ряде СМИ заявил, что его аккаунт в соцсети взломали и что его «признание» в убийстве – провокация СБУ.
Вот что написала позже обо всей этой истории «Новая газета»:
Версия 5. Зорян Шкиряк (или Зорян и Шкиряк)
Канал «Россия 24» неожиданно сообщил, что убийство Гиви заказали Зорян и Шкиряк – «два представителя украинского истеблишмента». А исполнителем выступил «некий Ярош».
Вероятно, российский журналист, плохо ориентируясь в украинском политикуме, в своем сюжете имел ввиду советника главы МВД Украины Зоряна Шкиряка, посчитав, что Зорян и Шкиряк – два разных человека:
Шутки шутками, а Зорян Шкиряк, который ранее уже фигурировал в ряде комичных новостей, в этой истории засветился благодаря болтливости. Шкиряк одним из первых и весьма двусмысленно прокомментировал убийство «Гиви», заявив, что если Захарченко и Плотницкий не сдадутся – их может ждать та же участь, что и «Гиви».
Два Шкиряка уже стали героями мемов:
Версия 6. Командиры ВСУ
Об этом версии стоит упомянуть лишь из-за того, что она муссируется в Интернете. Реальных предпосылок для восприятия ее серьезно нет.
Итак, убийство «Гиви» – личная месть ряда командиров Вооруженных сил Украины. Такую версию озвучила уполномоченный по правам человека «ДНР» Дарья Морозова. Российские СМИ подхватили версию, написав, что это возможно.
И апеллировали к тому, что, например, взятый в плен «Гиви» в донецком аэропорту подполковник Олег Кузьминых не раз в своих интервью выражал желание отомстить. Но даже в этом случае ликвидацию должен был визировать Киев.
Напомним, «Гиви» был убит утром 8 февраля в своем рабочем кабинете на базе формирования «Сомали», расположенной в Червоногвардейском районе Макеевки. Гибель наступила от взрыва в его кабинете, первоначально в «ДНР» заявляли о выстреле из огнемета «Шмель».
При этом «депутат ДНР» Сергей Завдовеев утверждал, что по анализу разрушений и положения тела, взрыв был осуществлен взрывчаткой, установленной в батарее в кабинете «Гиви». Позже и следствие «ДНР» признало эту версию.
В «ДНР» заявили, что к спецоперации может быть причастен советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк. Похоронили «Гиви» 10 февраля в Донецке рядом с убитым 16 октября 2016 года россиянином Арсеном Павловым (позывной «Моторола»).
*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория
Читайте также:
- В «ДНР» заявили о смерти Гиви
- «Гиви» – девятый: Хронология смертей лидеров «Л/ДНР»
- В «ДНР» грозятся отомстить за «Гиви»: Нам известно, что это за люди
- Фото и видео с места гибели «Гиви»
- «Музей Новороссии» ищет вещи «Гиви» в качестве экспонатов
- «Гиви» погиб от выстрела из огнемета «Шмель», – «командование ДНР»
- Кремль о причастности к гибели «Гиви»: Об этом не может быть и речи
- В «ДНР» нашли виновного в смерти «Гиви»
- Опубликовано видео из кабинета, в котором погиб «Гиви»
- База «Сомали», на которой был убит «Гиви», находится в Макеевке (Фото)
- «Гиви» погиб из-за взрывчатки в кабинете, установленной своими же, – депутат «ДНР»
- Смерть «Гиви»: Это тебе за пацанов под Авдеевкой! Следующий – Захарченко
- «Француз» заявил, что не убивал «Гиви». От его имени в соцсетях общались спецслужбы
- Сегодня в Донецке прощаются с «Гиви» (Фото)
Комментарии