Кто убил «Гиви»: все версии. Новости

Гиви убили «свои», россияне, украинские спецслужбы, «Француз» или Зорян Шкиряк? Все версии убийства Михаила Толстых от «КорреспонденТ.net».

Главные версии убийства Гиви

украинские диверсанты; «свои» – бойцы батальона «Сомали»; российские спецслужбы; бывший боевик «ДНР» с позывным «Француз» – гражданин России Игорь Мыльцев; Зорян Шкиряк (версия комична, но всерьез высказывается в РФ); месть командиров ВСУ.

Версия 1. Украинские диверсанты

Уверенность в том, что к убийству «Гиви» приложила руку украинская диверсионно-разведывательная группа, в «ДНР» высказали сразу после его гибели. То же самое было и с убийством друга «Гиви» – «Моторолы» – в лифте осенью прошлого года. В общем-то, традиционно в смертях своих главарей в «Л/ДНР» винят Украину.

В этот раз Украину прямо обвинили в теракте Александр Захарченко и Андрей Пургин, а Игорь Гиркин (Стрелков) выразил мнение, что это или украинская группа, или все же сослуживцы Гиви.

Но версия о диверсантах разбивается в пух и прах даже по той причине, что не могут ходить по Донецку украинские диверсанты со «Шмелями» наперевес, да и задачи ДРГ несколько отличаются от произошедшего.

Версия об украинском следе может быть жизнеспособной разве что в контексте хорошо подготовленного спецназа. Такое убийство в столице «республики» могли совершить только специально подготовленные люди с хорошим знанием местности, оружия и обязательно имеющие своих людей в штабе «Сомали». Но опять же – могут ли быть в штабе этой воинственной донецкой группировки украинские шпионы – еще вопрос.

Если цепляться к словам, и винить не украинскую ДРГ, а украинский спецназ, то заявление Пургина можно воспринимать серьезней. «Это действия Украины, фактически, украинских спецслужб. И они не особо скрывают, что приняли закрытые документы о стратегии и тактике по Донбассу», – сказал он.

Что касается официального Киева, то он напрочь открестился от какой-либо причастности к смерти «Гиви». Нечто двусмысленное сказал лишь советник главы МВД Зорян Шкиряк, но об этом чуть позже.

Версия 2. Свои

У «Гиви» было много врагов среди сослуживцев, признают сами боевики. Здесь вспоминают недавние тяжелые бои под Авдеевкой, участие в которых принимал и батальон «Гиви». Представители «ДНР» тогда сообщали о ранении «Гиви» под Авдеевкой. Вскоре среди боевиков пошел слух, что он сам прострелил себе ногу, чтобы попасть в госпиталь и не стоять под Авдеевкой до конца, как того требовал Захарченко.

Это обозлило бойцов. По крайней мере, в некоторых аккаунтах в Интернете появлялись такие сообщения:

Этот слух появился еще задолго до смерти «Гиви», и доказательством служит его интервью, где он утверждает, что себе в ногу сам не стрелял. «Я конечно дебил, но не идиот, чтобы сам себе в ногу стрелять», – сказал Гиви.

Версия 3. Спецслужбы России

Эту версию сразу выдвинула иностранная пресса и многие украинские политики – Кремль убирает важных свидетелей преступлений России на Донбассе, неугодных и буйных боевиков, которых трудно контролировать, чтоб заменить их на более покладистых и умных. Поскольку с позицией Киева и так понятно, остановимся только на мировой прессе.

Так, немецкая газета Bild, перечислив разные версии, написала, что наболее вероятно, что Кремль попросту убрал очередного посвященного в российское вмешательство на Донбассе.

«Гиви знал, кто сбил пассажирский самолет, летевший рейсом MH17, и откуда террористы получали оружие. Теперь он уже никогда не расскажет об этом. А вот если бы его захватили...» – процитировал Bild одного из активистов «ЛНР».

Авторитетное агентство Associated Press сразу же после убийства написало, что Кремль не хочет, чтобы у власти в «Л/ДНР» появились такие буйные командиры как «Гиви». В качестве руководителей «республик» Москва видит бывших донецких чиновников из окружения Януковича.

Польское издание Wirtualna Polska тоже написало, что украинские спецслужбы – слишком маловероятная версия. Более убедительными издание считает версии о конфликте внутри боевиков и о «российском следе».

«Я думаю, Кремль вычищает пророссийских командиров, которые скомпрометировали себя военными преступлениями», - цитирует издание слова бывшего аналитика Агентства разведки и эксперта по России Роберт Хеда.

«Это подготовительный этап к политическому решению украинского вопроса. В связи с ожидающейся сменой курса американской политики Москве нужно перевести ситуацию в более цивилизованное русло и передать власть в Донбассе какой-то новой силе», – считает Хед.

В самом Кремле сразу же заявили о непричастности России к убийству Гиви. И кстати – не обвинили в нем Украину. Реакция была неожиданно мягкой.

Пресс-секретарь Путина Песков заявил лишь, что ситуация на Донбассе «и без того остается очень напряженной в связи с агрессивными действиями, которые предпринимает украинская сторона».

«Безусловно, мы надеемся, что имеется определенный запас прочности, и тем, кто стоит за такими убийствами, не удастся привести к дальнейшей эскалации», – сказал Песков.

Версия 4. "Француз"

О том, что «Гиви» убил гражданин России Игорь Мыльцев, бывший боец «ДНР» с позывным «Француз», первой написала российская «Новая газета» со ссылкой на признание самого «убийцы». Он якобы сообщил свой позывной и заявил, что покушение организовал он и еще трое бойцов «Сомали».

Но позже Lifenews написал, что с редакцией «Новой газеты» от имени Мыльцева разговаривали сотрудники украинских спецслужб, укравшие его аккаунт.

А сам Мыльцев в ряде СМИ заявил, что его аккаунт в соцсети взломали и что его «признание» в убийстве – провокация СБУ.

Вот что написала позже обо всей этой истории «Новая газета»:

Версия 5. Зорян Шкиряк (или Зорян и Шкиряк)

Канал «Россия 24» неожиданно сообщил, что убийство Гиви заказали Зорян и Шкиряк – «два представителя украинского истеблишмента». А исполнителем выступил «некий Ярош».

Вероятно, российский журналист, плохо ориентируясь в украинском политикуме, в своем сюжете имел ввиду советника главы МВД Украины Зоряна Шкиряка, посчитав, что Зорян и Шкиряк – два разных человека:

Шутки шутками, а Зорян Шкиряк, который ранее уже фигурировал в ряде комичных новостей, в этой истории засветился благодаря болтливости. Шкиряк одним из первых и весьма двусмысленно прокомментировал убийство «Гиви», заявив, что если Захарченко и Плотницкий не сдадутся – их может ждать та же участь, что и «Гиви».

Два Шкиряка уже стали героями мемов:

Версия 6. Командиры ВСУ

Об этом версии стоит упомянуть лишь из-за того, что она муссируется в Интернете. Реальных предпосылок для восприятия ее серьезно нет.

Итак, убийство «Гиви» – личная месть ряда командиров Вооруженных сил Украины. Такую версию озвучила уполномоченный по правам человека «ДНР» Дарья Морозова. Российские СМИ подхватили версию, написав, что это возможно.

И апеллировали к тому, что, например, взятый в плен «Гиви» в донецком аэропорту подполковник Олег Кузьминых не раз в своих интервью выражал желание отомстить. Но даже в этом случае ликвидацию должен был визировать Киев.

Напомним, «Гиви» был убит утром 8 февраля в своем рабочем кабинете на базе формирования «Сомали», расположенной в Червоногвардейском районе Макеевки. Гибель наступила от взрыва в его кабинете, первоначально в «ДНР» заявляли о выстреле из огнемета «Шмель».

При этом «депутат ДНР» Сергей Завдовеев утверждал, что по анализу разрушений и положения тела, взрыв был осуществлен взрывчаткой, установленной в батарее в кабинете «Гиви». Позже и следствие «ДНР» признало эту версию.

В «ДНР» заявили, что к спецоперации может быть причастен советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк. Похоронили «Гиви» 10 февраля в Донецке рядом с убитым 16 октября 2016 года россиянином Арсеном Павловым (позывной «Моторола»).

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

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