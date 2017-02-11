Блокада Донбасса: на Краматорской и Славянской ТЭС угля осталось на 10 дней, на Трипольской ТЭС – на 14. Главная

Народные депутаты от партии «Блок Петра Порошенко» обратились к президенту Украины и Совету национальной безопасности и обороны из-за продолжающейся уже более двух недель блокады на Донбассе. Эта акция может привести к экономической катастрофе в Украине – без угля остановятся предприятия и ТЭС, а люди останутся без тепла в домах. Об этом заявила военнослужащая, волонтер и народный депутат от фракции БПП Татьяна Рычкова, передает «Сегодня.ua».

«Мы уже сделали от депутатов от БПП обращение к президенту, СНБО, где будет инициирован круглый стол, на котором будут представители Кабинета министров Украины, все участники блокады, надеюсь, президент Украины, чтобы решить этот вопрос, чтобы донести до людей, какие риски несет эта блокада на Востоке», – говорит Рычкова.

По ее словам, блокада поставок угля приведет к тому, что по всей стране свою работу остановят ТЭС, обеспечивающие поставку тепла в дома украинцев.

«Я назову цифры и факты – на Краматорской ТЭС угля осталось на 10 дней, на Славянской – на 10, на Трипольской – на 14, а она на Киев и область поставляет тепло. На Змиевской – на 20 дней, а это Харьков и область. При отключении этих ТЭС мы не сможем отапливать наши дома», – подчеркнула Рычкова.

Более того, как отмечает нардеп, если остановится Старобельская ТЭС, которая обеспечивает отопление в домах Мариуполя, то в прифронтовом городе не только не станет тепла, но и остановятся крупные предприятия. При этом, для того, чтобы перевести существующие ТЭС на работу на том угле, который не добывается на неподконтрольных территориях, понадобится 8-9 месяцев и порядка 10 млн долл.

Кроме того, как отмечает Рычкова, от блокады пострадает не только энергетический сектор Украины, но и промышленные производства Донецкой и Днепропетровской областей. А это значит, что многие люди могут лишиться работы.

«У этих людей, кроме того, что не будет тепла, не будет еще и работы. Государство должно будет тратить деньги на их социальное обеспечение, на их пособия. Поэтому я считаю, что это приведет к экономической катастрофе в Украине», – сказала парламентарий.

Рычкова заявила, что «за подобной антигосударственной позицией стоит наш враг – Российская Федерация». По ее словам, бороться с «контрабандой» товаров – как называют свои действия участники блокады – должна СБУ, прокуратура и суды.

«Я считаю, что это все политические манипуляции – вся эта блокада», – подытожила депутат.

Напомним, 26 декабря ветераны АТО объявили о начале торговой блокады «ДНР» и «ЛНР», которая будет длиться до тех пор, пока не будут освобождены все украинские пленные. 14 января в Лисичанск (Луганская обл.) прибыла первая группа добробатов. К непосредственным действиям ветераны добровольческих батальонов «Айдар» и «Донбасс» перешли 25 января, перекрыв железную дорогу «Луганск – Лисичанск – Попасная». 26 января протестующие заблокировали железнодорожную станцию Светланово в Попаснянском районе Луганщины. 2 февраля заблокирована ЖД-ветка в Донецкой области под Бахмутом. 10 февраля перекрыта жд-линия «Ясиноватая – Константиновка» на участке около станции Фенольная (пгт Новгородское, г. Торецк, Донецкая обл.).

Штаб блокады заявил, что в случае силового разгона протестующих, они перейдут к партизанским методам борьбы и уничтожат железнодорожные магистрали. Но 6 февраля правоохранители разблокировали трассу под Бахмутом Донецкой области.

26 января прокуратура Луганской области открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги ветеранами АТО.

Блокирование транспортировки угля из неподконтрольных территорий привело к недопоставке топлива на электростанции Украины, что угрожает энергетической безопасности всей страны. Под угрозой остановки остались Славянская ТЭС, Краматорская ТЭС и пр. Эксперты отмечают, что блокада неизбежно приведет не только к веерным отключениям, но и к недополучению средств в бюджет. Альтернатива – уголь из России. Покупка угля в России возможна только за валюту по высокой цене, что неизбежно приведет к росту курса.

По состоянию на 30 января нанесенные блокадой убытки составили 35 млн грн. По состоянию на 10 февраля сумма убытки, нанесенные «Укрзализныце», составили 40 млн грн.

По подсчетам активистов, за первые 9 дней блокады они не пропустили через линию разграничения не менее 6 тыс. вагонов.

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