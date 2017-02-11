Беларусь аннулировала свой запрет на въезд Жадану. Новости

Беларусь аннулировала запрет на въезд в страну украинскому писателю и поэту Сергею Жадану. Соответствующее решение было принято в течение нескольких часов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Жадан.

«Друзья, ну что – крестовый поход отменяется! Здравый смысл и чувство достоинства побеждают все, что было написано в путинских темникам. Очень рад возможности дальше посещать Беларусь и углублять украинские-белорусские культурные связи. Спасибо украинскому МИДу и лично Павлу Климкину за оперативность и настойчивость. Спасибо послу Украины в Беларуси и всей команде украинских дипломатов в Минске за поддержку и принципиальность. Спасибо белорусскому МИДу за готовность идти навстречу. Спасибо Ирине Геращенко за помощь. Спасибо белорусским коллегам-писателям за четкую и откровенную позицию. Спасибо всем вам – дорогие украинцы и белорусы. Увидимся в мае в Минске на концерте», – написал Жадан.

Как сообщалось ранее, украинского поэта Сергея Жадана задержали в столице Беларуси в ночь на 11 февраля, после пояснили причину – Жадану с 2015 года запрещен въезд на территорию РФ с формулировкой «из-за причастности к террористической деятельности». Поскольку Беларусь и Казахстан находятся с РФ в одной визовой зоне, то запрет автоматически переходит и на Беларусь, и на Казахстан.

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