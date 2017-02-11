Помимо всего плохого, на войне очень много хорошего, – ветеран АТО. Новости

Когда попадаешь на фронт, все твои стереотипы о мире, о людях, все то, чему ты учился на гражданке, как привык все воспринимать, рушится. «Много моих товарищей себя убили: кто повесился, кто гранатой себя подорвал, кто застрелился. Я помню, как они себя вели перед этим. Я знаю, что было у меня в голове». Об этом в эфире «Громадського радіо» рассказал ветеран АТО, а ныне видеоблогер Валерий Ананьев.

14 июля Ананьев исполнилось 18 лет, а 15 июля он был в военкомате и писал заявление на службу в армии. «Я решил сначала не поступать на военную кафедру, а пойти на контракт, чтобы послужить и посмотреть. Мне казалось глупым идти, сходу связывать жизнь с чем-то, чего я не знаю. Я пошел, послужил. Тогда армия была такая, что туда приходят мотивированные, идейные, но рано или поздно разочаровываются. То, как скоро ты разочаруешься в армии, зависит от того, как сильно ты себя накрутил. Я себя очень сильно накрутил: если кто-то разочаровывался через месяц-два, мне понадобилось около года. Когда пришло время, я начал собирать документы. Уже почти все собрал, но решил не поступать, а дослужить контракт и податься куда-то дальше. Когда в 2014 году контракт закончился, я уже полгода был фронте. Почти все мои сослуживцы, которые пришли со мной в одно время, уволились. Мне было как-то неудобно увольняться, хотелось воевать еще, и я остался. Контракт снова не подписывал. Тогда можно было остаться просто так – продлевают на неопределенный срок. И я остался», – рассказал ветеран.

В 2016 году Ананьева списали в запас. Но о войне у него осталось много положительных воспоминаний.

«Там есть много нюансов, которые приятно вспоминать. Помимо всего плохого, что происходит, там очень много хорошего, все более откровенно, чем тут. Я, например, не знаю, из-за чего можно поругаться на гражданке с людьми – за пять месяцев еще ни с кем не поругался. Я не знаю, как это объяснить», – считает Ананьев.

По его словам, начал снимать видеоблоги о том, как выбраться из состояния войны «от него делать». «Мне делать нечего, я и снимаю видео. Я не знаю, чем хочу заниматься, но точно знаю, что не хочу работать на заводе: до армии работал, еще в 17 лет. Мне не понравилось», – говорит Ананьев.

«Моя адаптация прошла более-менее удачно только потому, что я сам себя вытянул. У меня было очень много нехороших мыслей. Одно время я попросил, чтобы меня убрали с фронта, потому что не хотелось, чтобы у меня в руках был автомат. Я уехал и немного отдохнул. Когда попадаешь на фронт, все твои стереотипы о мире, о людях, все то, чему ты учился на гражданке, как привык все воспринимать, рушится. Ты понимаешь, что все то, что знал, чему учился, не такое. Люди другие, мир другой, отношение к тебе, твое отношение к людям – все это рушится. Многие ребята не справляются с этим, они ходят как потерянные. Много моих товарищей себя убили: кто повесился, кто гранатой себя подорвал, кто застрелился. Я помню, как они себя вели перед этим. Я знаю, что было у меня в голове», – вспоминает ветеран.

Он подчеркивает, что многие вернувшиеся с фронта чувствуют себя больными в нормальном обществе. «Нет. Это не болезнь, и они не больные. Надо научиться воспринимать мир с тем опытом, который они получили. Это очень дорогой опыт, и это не болезнь, а дар. Они увидели и пережили то, чего другие люди никогда в жизни не научатся. Они получили мудрость, которую многие до конца жизни не осознают. Это очень тяжело, к этим мыслям надо привыкнуть и смириться с ними. Очень сложно заново собрать эту картину мира с тем опытом, который есть, с тем, что смерть и жизнь – это явления. Когда близкие люди уходят, это больно. Но дело в том, что на фронте близкие люди могут уходить по несколько раз в день», – констатировал Ананьев.