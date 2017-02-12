Сегодня в Авдеевку начинают возвращать ранее эвакуированных жителей. Новости

Сегодня, 12 февраля, жители Авдеевки, эвакуированные в период военного обострения с 29 января, начнут возвращаться домой. Об этом 11 февраля в эфире телеканала «112.Украина» сообщил руководитель военно-гражданской администрации Авдеевки Павел Малыхин.

«Да, люди уже хотят возвращаться, там уже больше 30 человек подали заявку, мы их будем возвращать завтра (12 февраля, – прим.)», – сказал Малыхин.

По его словам, сейчас ситуация в городе контролируемая, однако по подразделениям украинских военных сил в авдеевской промзоне продолжаются обстрелы.

«Конечно, любой такой удар может навредить жизнедеятельности города», – признал глава ВГА.

Что касается восстановления поврежденных обстрелами домов, то Малыхин отметил работу сотрудников ГСЧС, «которые просто спасли город во время той опасной ситуации, которая складывалась».

«На данный момент в аварийном порядке закрыты 148 домов, которые были повреждены. Строительные материалы к нам еще приходят в виде гуманитарной помощи. Мы будем продолжать необходимые работы по восстановлению жилья», – сказал он.

Как раннее сообщалось, организованно из Авдеевки было эвакуировано 298 человек, но большинство выезжали собственными силами.

Напомним, бои в треугольнике Донецкий аэропорт – Ясиноватая – Авдеевка усилились 29 января, с этого дня Авдеевка находится под интенсивным обстрелом. Город остался без электроснабжения, появились сбои в работе мобильной связи, повреждены дома, есть раненные среди гражданского населения. 30 января в результате боевых действий была обесточена последняя электролиния, питавшая Авдееевский коксохимический завод и Донецкую фильтровальную станцию. Коксохимзавод, который обеспечивал город теплом, начал консервировать производство. В городе в ночь на 31 января было объявлено чрезвычайное положение. 1 февраля энергетики получили «зеленый коридор» для восстановления электроснабжения Авдеевки, однако приступить к работе не успели – бригады подверглись обстрелу. 2 февраля российская сторона СЦКК не предоставила письменное подтверждение прекращения огня, поэтому ремонтные работы также начать не удалось. 4 февраля бригада ремонтников опять опала под обстрел, поэтому не смогла завершить работы. Но 5 февраля удалось восстановить поврежденные ЛЭП и подать электроэнергию на Авдеевку и на главные объекты – Авдеевский коксохимический завод и Донецкую фильтровальную станцию.

По данным Донецкой областной военно-гражданской администрации, по состоянию на 31 января в Авдеевке проживало около 16 тыс. человек, из них 2 тыс. – дети. В городе – 153 многоэтажных дома и 3,5 тыс. домов частного сектора.

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