Минималка в 3200 грн не влияет на субсидии. Для расчетов берутся доходы 2016 года. Новости

Повышение минимальной заработной платы до 3200 грн никоим образом не повлияет на назначение субсидии, так как для расчета берут доходы граждан за прошлый календарный год. Об этом сообщила заместитель начальника отдела обработки заявлений Управления труда и социальной защиты населения (УТСЗН) г. Северодонецка Нина Грамма.

«Сейчас у нас 2017 год, при расчете субсидий сейчас берутся доходы за 2016 год. Какая тогда зарплата была, такую мы и берем в расчет», – уточнила Грамма.

Она пояснила, что для не работающих граждан в расчет берутся два прожиточных минимума, установленных для трудоспособных граждан. Напомним, что с 1 января 2017 года прожиточный минимум для трудоспособных граждан составляет 1600 грн, с 1 мая – 1684 грн, с 1 декабря – 1762 грн.

По материалам ТК «ЛОТ»

Читайте также: