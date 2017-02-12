До 31 марта в «ДНР» все предприятия, зарегистрированные в Украине, должны платить «республиканские» налоги . Новости

Действующие на территории «ДНР» юридические лица и физические лица-предприниматели (ФЛП), не являющиеся резидентами, будут обязаны заключить договоры с налоговыми агентами «республики». Соответствующие поправки к «закону» «О налогообложении» 10 февраля в первом чтении одобрил «народный совет ДНР». Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ*.

Как сообщил «председатель народного совета ДНР» Денис Пушилин, согласно поправкам, действующие на территории «республики» юрлица и ФЛП из числа нерезидентов «обязаны заключить договоры с налоговыми агентами в срок до 31 марта 2017 года, а в случае несоблюдения закона изменения предусматривают введение с 31 марта 2017 года временных администраций на указанных предприятиях».

Как сообщалось ранее, аналогичные поправки также прошли первое чтение в «народном совете ЛНР». Как пояснил Пушилин, такие решения приняты «республиками» в связи с тем, что на фоне экономической блокады Донбасса в «ДНР» и «ЛНР» продолжают работать предприятия, зарегистрированные на украинской территории и не производящие выплат в бюджеты «республик».

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

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