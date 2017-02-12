В Киеве стартовали съемки фильма «Киборги» (Фото). Главная

В Киеве съемочная группа под руководством режиссера Ахтема Сейтаблаева начала работу над лентой о защитниках Донецкого аэропорта. Об этом сообщает телеканал «ZIK».

Фильм планируют снять не о войне, а о мире, к которому больше всего стремились защитники Донецкого аэропорта. «О них невозможно не снять фильм. "Киборги" – генерация новых людей, нового государства. Эту историю мы хотим рассказать правильно. В этой ленте мы хронологически воссоздаем все то, что они делали каждый день, покажем, как они защищали страну, в которой хотели и хотят жить», – говорит режиссер фильма «Киборги» Ахтем Сейтаблаев.

Съемочную группу ленты ожидают многочисленные сцены на полигоне с бронетехникой и реальными взрывами. Актеры хоть и вжились в роли, но до сих пор спрашивают советов у настоящих «киборгов». «То, что мы видели по телевизору, это одно. Совсем другое, когда вживую общаешься с человеком, который там был», – объясняет актер Андрей Исаенко.

В фильме должны быть правдивыми не только декорации. Особое внимание – к костюмам, говорит Наталья Кудрявцева, стиль-мейкер телеканала «ZIK», которая работает над фильмом «Киборги».

«"Костюм – это, прежде всего, подбор характера. Его задача-помочь актеру психологически решить задачу на съемочной площадке, перед камерой. Мы внимательно относимся ко всем героям. Например, один из персонажей из богатой семьи и имеет позывной "Мажор". Соответственно элементы его одежды выглядят дорого и эффектно. Есть такой реальный персонаж, как "Псих", его тоже нужно было решить. "Медик", который делал уникальные операции», – рассказывает Наталья Кудрявцева.

У каждого персонажа есть прототип – реальный защитник аэропорта или некий собирательный образ. Сценарист фильма Наталья Ворожбит лично общалась с «киборгами». А один из защитников постоянно ей помогал.

«Мы очень много с ним общались. Приехали вместе из зоны АТО. После этого он меня познакомил с ребятами. Для меня очень важно почувствовать то, что они пережили», – говорит Ворожбит.

На фильм часть средств выделило государство, остальную часть – меценаты. Всего смета ленты составляет почти 50 млн грн.

В планах съемочной группы завершить работу на площадке в апреле. После этого хотят взяться за монтаж. Режиссер прогнозирует, что премьеру фильма «Киборги» можно ожидать в декабре, в День Вооруженных Сил Украины.