В «ДНР» уже утверждают, что «Гиви» погиб от взрывного устройства. Главная

Следственные органы «ДНР» в качестве версии гибели комбата «Сомали» Михаила Толстых (позывной «Гиви») начали рассматривать версию о подрыве взрывного устройства в рабочем кабинете «Гиви». Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ* со ссылкой на «оперативное командование республики».

«Следственными органами в настоящее время рассматривается две версии теракта. Первая – это применение РПО-З "Шмель" и вторая – подрыв взрывного устройства», – уточнили в «командовании».

Отмечается, что следователям уже удалось доказать причастность к убийству ряда лиц, а также их взаимодействие с украинскими спецслужбами. «Мы не раскрываем их имена в интересах следствия и уверены, что те, кто планировал это убийство, еще пожалеют об этом», — подчеркнули в «командовании».

Напомним, «Гиви» был убит утром 8 февраля в своем рабочем кабинете на базе формирования «Сомали», расположенной в Червоногвардейском районе Макеевки. Гибель наступила от взрыва в его кабинете, первоначально в «ДНР» заявляли о выстреле из огнемета «Шмель». При этом «депутат ДНР» Сергей Завдовеев утверждал, что по анализу разрушений и положения тела, взрыв был осуществлен взрывчаткой, установленной в батарее в кабинете «Гиви». В «ДНР» заявили, что к спецоперации может быть причастен советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк. Похоронили «Гиви» 10 февраля в Донецке рядом с убитым 16 октября россиянином Арсеном Павловым (позывной «Моторола»).

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

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