В Белокуракино из-за африканской чумы жители вырезали всех свиней (Фото). Новости

В пгт Белокуракино (Луганская обл.) карантин из-за африканской чумы свиней (АЧС) продолжается. Напомним, что 1 февраля ветеринары здесь зафиксировали вспышку АЧС в частном секторе. Диагноз был подтвержден лабораторными исследованиями. На сегодняшний день сотрудники Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (ГСБПП) закончили подворный обход.

В очаге, где обнаружили вирус африканской чумы, круглосуточно работает ветеринарно-полицейский пост – здесь проводится дезинфекция проезжающего транспорта, а для прохода людей установлен дезинфицирующий настил.

«Когда из очага выходит любой транспорт, мы дезинфицируем колеса каждой машину. Дезинфицируем специальным раствором», – рассказала Юлия Белан, лаборант бактериологического отдела Государственной районной лаборатории ветеринарной медицины в Белокуракинском районе.

«На сегодняшний день полностью проведены подворные обходы для уточнения поголовья свиней. Только по поселку Белокуракино обошли 1755 дворов», – сказал Александр Сидоренко, главный специалист ГСБПП в Белокуракинском районе.

В результате подворных обходов на территории поселка свиней не обнаружили. Говорят, люди подготовились. «Людская паника сыграла свою роль. Люди начали вырезать свиней еще до того случая АЧС, который был зафиксирован на территории поселка», – уточнил Александр Сидоренко.

Карантин в Белокуракино продлится 40 дней до 14 марта, если не будут зафиксированы повторные случаи заражения. В это время реализация свинины и говядины домашнего забоя запрещена.

Врачи напоминают, что для человека вирус опасности не несет. Но почти все поголовье при наличии заболевшей свиньи погибает, а вакцины от АЧС в мире еще не существует.

Как сообщалось ранее, по состоянию на конец января с начала 2017 года в Украине было зарегистрировано 12 случаев АЧС на территории 9 областей, из них 3 случая – в Луганской области. Всего с начала 2012 года, в Украине был зарегистрирован 151 случай АЧС на территории 19 областей.

По материалам ТК «ЛОТ»

Читайте также: