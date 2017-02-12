В Авдеевке восстановили 149 домов, – губернатор Донетчины. Главная

В Авдеевке продолжают работу ремонтные бригады. Рабочие восстановили почти 150 домов. Об этом 11 февраля на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«По состоянию на 11 февраля ремонтные бригады восстановили в Авдеевке 149 домов. Некоторые жители частного сектора восстанавливают свое жилье сами, мы предоставляем им строительные материалы. В Авдеевке мы ремонтируем не только то, что разрушили российские наемники за прошедшую неделю, но и все те более 800 объектов, которые были разрушены в городе с начала российской агрессии», – написал губернатор.

По словам Жебривского, сегодня, 12 февраля, в Авдеевку планирует вернуться первая группа из 23 эвакуированных жителей (в том числе 9 детей), которые на прошлой неделе покинули город во время активизации обстрелов боевиков.

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