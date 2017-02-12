Ситуация в пунктах пропуска 12 февраля. Новости

Сегодня утром, 12 февраля, все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, вчера, 11 февраля, линию разграничения через КПВВ пересекли 16300 человек, что более чем на 2000 человек меньше, чем 10 февраля, и 3000 транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 4078 человек и 665 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 4186 человек и 960 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 3466 человек и 870 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 1905 человек и 590 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» (пеший) – 2759 человек.

Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 100/80;

КПВВ «Марьинка» – 150/100;

КПВВ «Новотроицкое» – 30/35;

КПВВ «Гнутово» – 50/30.

На контрольных пунктах въезда-выезда в ходе проведения контроля военнослужащие Госпогранслужбы обнаружили два автомобиля, которыми к неконтролируемой территории перевозили товары народного потребления на более 100 тыс. грн. В частности, на КПВВ «Новотроицкое» пограничники Донецкого отряда остановили автомобиль с товарами народного потребления на 15 тыс. грн. А на КПВВ «Марьинка» военнослужащие Краматорского отряда не пропустили автомобиль с мебелью на 90 тыс. грн.

Товары и граждан, которые их везли, передали работникам Государственной фискальной службы для принятия правового решения.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»: утром автомобильные очереди в пункте пропуска были в обоих направлениях. В сторону Донецка очередь заканчивалась в районе броневика. Здесь стояло около 60 автомобилей. В направлении Курахово очередь растянулась до взорванного микроавтобуса.

Владислав, житель Донецка: «Очередь в сторону Курахово – от взорванного буса»;

Владимир, житель Донецка: «От поста до перекрестка в сторону Донецка плотненько, в один ряд. Что дальше него - не видно»;

Денис, житель Донецка: «В сторону Украины, машин – в 4 ряда, хвоста очереди не видно. Сзади было много продавцов очереди. По времени ДНР я в 5:30 уже был перед нулевым украинским. Уже запустили первую партию, стою перед основным бп».

Анастасия, жительница Макеевки: «Очередь в Курахово – от взорванного буса, в один ряд»;

Татьяна, жительница Марьинки: «В 8:40 на Донецк машин – от броневика, примерно 50-60 машин».

КПВВ «Майорск»: около 100 автомобилей утром ожидали очереди в сторону Горловки. Пропускали транспорт медленно: за первый час через КПВВ проехало всего 10 автомобилей. В сторону Бахмута перед первым блокпостом «ДНР» было более 60 автомобилей.

Андрей, житель Горловки: «С Бахмута на Горловку – машин 100. Пока пропускают без энтузиазма, за 40 минут – машин 10».

Анна, жительница Рубежного: «Подъехали на выезд из Горловки в 9 часов, стоим 60-е»

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