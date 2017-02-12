Сводка из зоны АТО за 11 февраля: версии сторон конфликта. Новости

За прошедшие сутки всего зафиксировано 59 обстрелов украинских позиций, двое украинских военных ранены. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщил представитель пресс-центра штаба Антитеррористической операции полковник Леонид Матюхин.

На мариупольском направлении из минометов обстреляли позиции ВСУ в районе Красногоровки и Павлополя. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Новотроицкое, Гнутово, Павлополь, Широкино, Лебединский, Водяное. По Широкино и Красногоровке огонь вели БМП противника.

На донецком направлении – из минометов различных калибров противник обстреливали Каменку, Зайцево, Авдеевку, Пески и Новоселовку Вторую, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Зайцево, Пески, Авдеевку, Опытное и Троицкое. По украинским позициям в районе Луганского огонь вел снайпер.

В «ЛНР» заявляют, что «киевские силовики за минувшие сутки 11 раз обстреляли позиции народной милиции ЛНР». «Врайоне села Калиново были обстреляны со стороны Новоалександровки, Троицкого и Новозвановки из 120-миллметрового миномета и стрелкового оружия. С направления населенного пункта Луганское под огонь 82-миллиметровых минометов попали позиции в районе Санжаровки. Под обстрел также попали позиции НМ ЛНР в районе населенных пунктов Нижнее Лозовое, Славяносербск, Калиновка и Логвиново. Киевские силовики применяли вооружение БМП-1, АГС и стрелковое оружие. Потерь среди бойцов Народной милиции нет», – говорится в сообщении.

На момент публикации «ДНР» не обнародовала свою версию событий.