Губернатор Луганщины о контрабанде на линии разграничения. Главная

Проблема контрабанды через линию разграничения в Луганской области актуальна, но сейчас приграничные отряды Государственной пограничной службы, Государственной фискальной службы, Нацполиция и областная прокуратура работают слаженно и эффективно. Об сообщил руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз, передает «Обозреватель».

«И пограничники, и сотрудники ГФС осуществляют контроль на всех пунктах пропуска и железнодорожных узловых станциях. Продукты питания – доминирующая категория контрабандных товаров», – отметил Гарбуз.

Он напомнил, что в Луганской области действует только пешеходный КПВВ в Станице Луганской.

«Согласно плану мероприятий, уже в марте он будет оснащен техническими системами видеоконтроля. Это важный шаг в борьбе с коррупцией и контрабандой», – подытожил Гарбуз.