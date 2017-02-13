Красный Крест привез в «ДНР» медикаменты и стройматериалы. Главная

Красный Крест привез в «ДНР» медикаменты и стройматериалы

13.02.17 04:31 dnews.dn.ua Новости 16

Красный Крест привез в «ДНР» медикаменты и стройматериалы

Жители неподконтрольных территорий Донецкой области получат от Международного комитета Красного Креста гуманитарную помощь в виде медицинских товаров и стройматериалов. Об этом 11 февраля сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что линию разграничения на КПВВ «Новотроицкое» пересекли 8 грузовиков с гуманитарным грузом.

Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области товары медицинского назначения и стройматериалы общим весом почти более 130 тонн.

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