Как предотвратить детские суициды и опасные связи в соцсети: советы родителям. Главная

В социальных сетях выявлены опасные группы, в которых детей доводят до самоубийства, толкают на то, чтобы ребенок свел счеты с жизнью и заснял это на видео. Родителям, чтобы уберечь ребенка от суицида, необходимо знать алгоритм действий злоумышленников, признаки участия ребенка в подобных группах в социальных сетях, список учетных записей, которые регистрировались с территории Украины, а также контакты подразделения киберполиции, куда следует обращаться в случае обнаружения опасности. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Фанаты таких специфических сообществ называют себя «китами», потому что эти животные ассоциируются у них со свободой. Использование понятия «киты» («летающие киты»), возможно, объясняется тем, что этот вид млекопитающих один из немногих, представители которого могут добровольно свести счеты с жизнью.

Подобные суицидальные сообщества называются «Море китов» и «Тихий дом». Поэтому у всех поклонников «моря китов» и «тихих домов» на личных страницах изображены видео или рисунки с летающими китами.

Нелюди, организовавшие эту систему, работают следующим образом:

для того, чтобы вступить в такие группы, нужно подать заявку для вступления в нее и написать определенный текст у себя на странице;

если администрация группы утвердит кандидатуру, то будет проведено небольшое психологическое изучение личности и ее готовности к самоубийству путем общения в чате;

следующее сообщение будет с заданием (описание задания и время, которое дается на его выполнение). Выполнение каждого задания, нужно фиксировать на фото или видео. На каждое задание дается ограниченное время. Если участник не успевает его выполнить, то его исключают из группы;

всего дается 50 заданий («квестов»). В фейковых сообществах – от 13 до 50 «квестов», это зависит от администратора;

администратор группы склоняет ребенка к выполнению «квестов», причем практически все задания предусматривают нанесение ребенку собственноручно увечий или причинения боли. Все эти «квесты» в обязательном порядке снимаются на видео;

когда администратор группы уверен в том, что ребенок готов к самоубийству, создается аудио с музыкой, в котором ребенок выступает в главной роли. В ролике оговариваются все его проблемы, которые ребенок озвучил «проводнику». Единственный выход из всех проблем, который озвучивается в этом «произведении», – совершить самоубийство. Перед этим ребенок слушает аудиозапись и делает последний шаг;

финальное задание – покончить жизнь самоубийством, и зафиксировать момент смерти на камеру в режиме online. Видеозаписи, в дальнейшем, продаются в сети Интернет или в Darknet.

В связи с этим, родителям для того, чтобы не допустить попадания детей в такие группы, рекомендуется:

уделять больше внимания психологическому состоянию ребенка;

проверять кожные покровы ребенка на наличие повреждений. В случае их выявления – выяснять обстоятельства, при которых они появились. Особое внимание обращать на повреждения различного рода в форме кита;

проверять учетные записи (аккаунты) ребенка в социальных сетях и группы, в которые входит аккаунт. Проверять содержание общения в приватных чатах;

обращать внимание на круг общения ребенка;

стараться занять свободное время ребенка спортивными или культурными секциями;

обязательно контролировать то, какие фото- и видеофайлы находятся в гаджетах ребенка;

устанавливать функцию «родительский контроль» на всех гаджетах ребенка.

Департаментом киберполиции была обнаружена одна из таких групп (https://vk.com/blueskitea). В нее входили 209 пользователей из Украины. При этом следует подчеркнуть, что такие группы ежедневно блокируются администрацией социальных сетей по обращениям пользователей или правоохранительных органов.

Поэтому, при выявлении таких групп самостоятельно, необходимо немедленно сообщить киберполиции (https://www.cybercrime.gov.ua – круглосуточно, телефон горячей линии +380 044 374 37 21 (с 8:45 до 19:30 в рабочие дни) или обращаться к администрации соцсети, в которой была выявлена группа.

Анализируя деятельность указанных групп, киберполиция установила постоянных участников таких сообществ, которые регистрируются с территории Украины.

В связи с этим киберполиция обращается к родителям и всем неравнодушным с просьбой по возможности проверить учетные записи ваших детей: не зарегистрированы ли они под указанными именами.

При обнаружении дополнительных учетных записей департамент киберполиции будет информировать путем обновления списка.