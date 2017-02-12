7 мая Украина переходит на электронные билеты в городском транспорте. Новости

Закон о внедрении автоматизированных систем оплаты проезда в городском общественном транспорте (электронный билет) вступит в силу 7 мая. Закон был принят Верховной Радой 17 января, подписан президентом Петром Порошенко 3 февраля, опубликован в официальной парламентской газете «Голос Украины» 7 февраля и вступает силу через 3 месяца после опубликования, то есть 7 мая, передают «Українські новини».

В то же время на протяжении указанных трех месяцев Кабинет министров должен:

разработать и утвердить порядок взаимодействия органов местного самоуправления и органов социальной защиты по обеспечению льготных категорий граждан электронными билетами на безвозмездной основе в случае внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда;

привести свои нормативно-правовые акты и обеспечить приведение министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с данным законом.

Документом определено, что электронный билет – это проездной документ установленной формы, который после регистрации в автоматизированной системе учета оплаты проезда дает право пассажиру на получение транспортных услуг.

Органам местного самоуправления предоставлены полномочия по введению автоматизированной системы учета оплаты проезда, установлению порядка ее функционирования, а также форм носителей, видов, порядка обращения и регистрации проездных документов, также по определению лица, уполномоченного взимать плату за транспортные услуги в случаях внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда.

Кроме того, документ предусматривает увеличение штрафа за безбилетный проезд пассажира в городском транспорте с 20-кратного до 30-кратного размера стоимости проезда.

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