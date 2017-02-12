В Авдеевке преступления сошли на «нет», один минус – 2 года не работает суд. Главная

Начиная с 29 января, в результате обстрелов в Авдеевке было разрушено 200 домов. Только сегодня, 12 февраля, впервые за сутки в полицию не поступило ни одного сообщения о разрушении. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

В старой части города (наиболее обстреливаемой) почти в каждом доме – забитые наглухо или закрытые ставнями окна. Но постепенно Авдеевка возвращается к мирной жизни.

В городе стабилизировалась и криминогенная ситуация. «Полиция продолжает нести службу в усиленном варианте, в настоящее время порядка 120 человек. Сегодня принято решение уменьшить количество сотрудников полиции в связи с тем, что ситуация стабилизировалась. Полиция продолжает активно заниматься оказанием помощи местным жителям. Сейчас это наша основная задача. Преступлений здесь практически нет, кроме тех, что совершают террористические группировки, постоянно обстреливая мирных жителей Авдеевки», – отметил начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

В связи со стабилизацией ситуации привлеченные дополнительно силы полиции, которые две недели несли службу в прифронтовом городе, возвращаются к местам дислокации. Сейчас в Авдеевке продолжают работать в усиленном режиме и оказывать помощь людям сотрудники Покровского отдела и Авдеевского отделения полиции.

В городе работают все правоохранительные службы, за исключением только суда. «Одна из главных проблем сейчас – отсутствие судебной власти. Уже более 2 лет суд в Авдеевке просто отсутствует. Для решения вопросов, связанных с судебной системой, сотрудникам полиции приходится обращаться в суд г. Селидово. Это 80 км в обе стороны», – отметил Аброськин.

Как ранее сообщалось, всего с начала вороженного конфликта в Авдеевке было разрушено более 800 домов.

Напомним, бои в треугольнике Донецкий аэропорт – Ясиноватая – Авдеевка усилились 29 января, с этого дня Авдеевка находится под интенсивным обстрелом. Город остался без электроснабжения, появились сбои в работе мобильной связи, повреждены дома, есть раненные среди гражданского населения. 30 января в результате боевых действий была обесточена последняя электролиния, питавшая Авдееевский коксохимический завод и Донецкую фильтровальную станцию. Коксохимзавод, который обеспечивал город теплом, начал консервировать производство. В городе в ночь на 31 января было объявлено чрезвычайное положение. 1 февраля энергетики получили «зеленый коридор» для восстановления электроснабжения Авдеевки, однако приступить к работе не успели – бригады подверглись обстрелу. 2 февраля российская сторона СЦКК не предоставила письменное подтверждение прекращения огня, поэтому ремонтные работы также начать не удалось. 4 февраля бригада ремонтников опять опала под обстрел, поэтому не смогла завершить работы. Но 5 февраля удалось восстановить поврежденные ЛЭП и подать электроэнергию на Авдеевку и на главные объекты – Авдеевский коксохимический завод и Донецкую фильтровальную станцию.

По данным Донецкой областной военно-гражданской администрации, по состоянию на 31 января в Авдеевке проживало около 16 тыс. человек, из них 2 тыс. – дети. В городе – 153 многоэтажных дома и 3,5 тыс. домов частного сектора.

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