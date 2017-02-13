На Донетчине только Покровск и Торецк стремятся построить современные Центры админуслуг. Новости

В Донецкой области еще в декабре 2016 года региональная комиссия объявила конкурс проектов, которые могут быть профинансированы за счет Государственного фонда регионального развития (ГФРР).

Как рассказали в Донецком областном управлении экономики, города и районы Донетчины предоставили 80 проектов на общую сумму 622 млн грн. При этом на Донецкую область ГФРР предусматривает лишь 279 млн грн.

На создание Центров административных услуг проектно-сметная документация готова лишь в двух городах Донетчины – Покровске (до переименования Красноармейск) и Торецке (до переименования Дзержинск). Остальные выжидают.

Как пояснили в областном управлении экономики, местные власти не спешат тратить деньги городского бюджета на разработку проекта, который может и не победить в конкурсе.

Что касается единых социальных офисов, то областной департамент соцзащиты пока анализирует необходимость их открытия, чтобы понимать, где именно их нужно открывать. Готовых проектов на открытие таких офисов в комиссии пока не увидели.

В конце января на заседании Министерства регионального развития решили, что кроме финансирования строительства современных Центров админугслуг, деньги направят на строительство спортивных объектов, а также термомодернизацию лечебных и учебных заведений, выделив каждому направлению по 10% в общем списке.

Источник: Вчасно

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