Молдаванин вез в Украину георгиевские ленточки. Теперь он персона нон-грата (Фото). Главная

11 февраля в пункте пропуска «Мамалыга-авто» на границе Украины с Молдовой пограничники Черновицкого отряда совместно с сотрудниками таможни обнаружили запрещенные предметы пропагандистского характера. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«В салоне автомобиля "Дачия-Логан" гражданин Молдовы, который ехал в Украину, виз пакет с 25 георгиевскими лентами. Кроме лент во время мероприятий проверки пограничники обнаружили у молдаванина фонарь со встроенным электрошокером. Сам гражданин пояснил пограничникам, что ленты ему якобы подарили в России во время проведения акции, однако он забыл их выложить», – говорится в сообщении.

Отмечается, что о найденных предметах проинформированы правоохранительные органы в Черновицкой области.

В отношении гражданина Молдовы принято решение о запрете ему въезда на территорию Украины сроком на 3 года. Он возвращен обратно на Родину.

Фото пресс-службы Государственной пограничной службы Украины