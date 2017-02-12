Денис Марчук: Прожиточного минимума не хватает даже на минимум. Главная

Уже несколько месяцев украинцы живут с новой потребительской корзиной, который была утверждена постановлением Кабинета министров № 780 от 11 октября 2016 года. Если сравнить состав новой потребительской корзины с предыдущим, который действовал с 2000 года, то существенной разницы не увидим. Изменения в основном косметические и достигаются простой перестановкой слагаемых. К примеру, сейчас на одно трудоспособное лицо в год предусмотрено 9,4 кг муки пшеничной, что на 0,4 кг больше прежнего. Однако, ранее было предусмотрено 0,4 кг муки ржаной, а сейчас его нет в списке. То же с мясопродуктами. Отныне среднестатистические Украинцы в год должны потреблять по 16 кг говядины и 14 кг птицы, что на 2 кг больше каждого из этих видов мяса. Однако исключено по 2 кг баранины и кролика.
Из нововведений, в новой потребительской корзине предусмотрено 0,4 кг чая, 05 кг кофе в зернах молотого, 3 кг соли, 0,3 кг специй (лавровый лист), чего не было раньше.
При этом анонсированного правительством пересмотра прожиточного минимума на основе стоимости потребительской корзины в сторону увеличения до 2800 грн с 1 января 2017 так и не произошло. В отличие от минимальной зарплаты, где возможны манипуляции с переводом работников на неполную рабочую неделю, лишение премий и т.д., прожиточный минимум является величиной постоянной. На его основе рассчитывают пенсии, выплаты при потере трудоспособности, помощь на детей и т. В государственном бюджете на 2017 год предусмотрено, что прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц составляет: с 1 января 2017 года – 1544 грн, с 1 мая – 1624 грн, с 1 декабря – 1700 грн.
Чтобы понимать, сколько на самом деле должен составлять прожиточный минимум, давайте сверим в нынешних ценах стоимость продуктового набора из потребительской корзины для взрослого человека. Данные анализа на основе отчетов Государственной службы статистики Украины, мониторинга цен торговой сети «Фуршет» и оптового рынка сельхозпродукции "Столичный" (г. Киев).
|
Наименование продукта
|
Годовая норма, кг
|
Ст-ть, грн за 1 кг
|
Годовая ст-ть, грн
|
Хлебопродукты:
|
|
39
|
10,80
|
421,2
|
|
62
|
11
|
682
|
|
4
|
12
|
48
|
|
9,4
|
9,2
|
86,5
|
Крупы:
|
|
2,5
|
16,6
|
41,5
|
|
1
|
10,3
|
10,3
|
|
1
|
29,2
|
29,2
|
|
1,1
|
11
|
11,1
|
|
0,5
|
9,4
|
4,7
|
Бобовые
|
1,9
|
40
|
76
|
Овощи (в том числе соленые, квашеные):
|
|
95
|
6,5
|
617,5
|
|
28
|
6
|
168
|
|
25
|
15
|
375
|
|
9
|
5
|
45
|
|
9
|
7
|
63
|
|
9,1
|
5
|
45,5
|
|
0,9
|
100
|
90
|
|
13
|
10
|
130
|
|
16
|
10
|
160
|
Фрукты и ягоды:
|
|
60
|
40
|
2 400
|
|
4
|
60
|
240
|
|
24
|
20
|
480
|
Кондитерские изделия
|
13
|
100
|
1 300
|
Масло растительное
|
7,1
|
35
|
248,5
|
Мясо и мясопродукты:
|
|
16
|
115
|
1 840
|
|
8
|
90
|
720
|
|
4
|
30
|
120
|
|
14
|
70
|
980
|
|
2
|
60
|
120
|
|
9
|
200
|
1 800
|
Рыба, морепродукты:
|
|
7
|
70
|
490
|
|
4
|
55
|
220
|
|
2
|
50
|
100
|
Молоко, молокопродукты:
|
|
60
|
20
|
1 200
|
|
60
|
30
|
1 800
|
|
5
|
150
|
750
|
|
2
|
50
|
100
|
|
3,5
|
150
|
525
|
|
10
|
90
|
900
|
|
5
|
60
|
300
|
Яйца (шт.)
|
220
|
22
|
484
|
Бакалея:
|
|
|
|
|
0,4
|
50
|
20
|
|
0,5
|
120
|
60
|
|
3
|
5
|
15
|
|
0,3
|
400
|
120
|
Годовая стоимость продуктового набора из потребительской корзины
|
20 437
|
Месячная стоимость продуктового набора из потребительской корзины
|
1 700
Таким образом, месячная стоимость продуктового набора из потребительской корзины по состоянию на 1 февраля составляет 1700 грн и превышает прожиточный минимум более чем на 150 грн. Причем речь идет только о продуктовых нормативах от правительства, на которые прожить довольно сложно.
При этом украинцам придется отказаться от предметов гардероба, санитарии и лекарств, товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения, набора жилищно-коммунальных услуг и связи, бытовых и транспортных услуг и даже посещение учреждений культуры и приобретение книг. Ведь все эти жизненно необходимые вещи также входят в потребительскую корзину.
Как видим, прожиточный минимум далек от повседневной жизни. На сегодня даже анонсированного правительством прожиточного минимума в 2800 грн будет недостаточно. В реальности прожиточный минимум должен составлять не менее 7000 грн.
Денис Марчук, эксперт по вопросам аграрной политики, местного самоуправления, административно-территориальной реформы, развития сельских территорий
Источник: Сегодня.ua
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