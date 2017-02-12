Денис Марчук: Прожиточного минимума не хватает даже на минимум. Главная

Денис Марчук: Прожиточного минимума не хватает даже на минимум

12.02.17 17:14 segodnya.ua Блоги 0

Денис Марчук: Прожиточного минимума не хватает даже на минимум

Уже несколько месяцев украинцы живут с новой потребительской корзиной, который была утверждена постановлением Кабинета министров № 780 от 11 октября 2016 года. Если сравнить состав новой потребительской корзины с предыдущим, который действовал с 2000 года, то существенной разницы не увидим. Изменения в основном косметические и достигаются простой перестановкой слагаемых. К примеру, сейчас на одно трудоспособное лицо в год предусмотрено 9,4 кг муки пшеничной, что на 0,4 кг больше прежнего. Однако, ранее было предусмотрено 0,4 кг муки ржаной, а сейчас его нет в списке. То же с мясопродуктами. Отныне среднестатистические Украинцы в год должны потреблять по 16 кг говядины и 14 кг птицы, что на 2 кг больше каждого из этих видов мяса. Однако исключено по 2 кг баранины и кролика.

Из нововведений, в новой потребительской корзине предусмотрено 0,4 кг чая, 05 кг кофе в зернах молотого, 3 кг соли, 0,3 кг специй (лавровый лист), чего не было раньше.

При этом анонсированного правительством пересмотра прожиточного минимума на основе стоимости потребительской корзины в сторону увеличения до 2800 грн с 1 января 2017 так и не произошло. В отличие от минимальной зарплаты, где возможны манипуляции с переводом работников на неполную рабочую неделю, лишение премий и т.д., прожиточный минимум является величиной постоянной. На его основе рассчитывают пенсии, выплаты при потере трудоспособности, помощь на детей и т. В государственном бюджете на 2017 год предусмотрено, что прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц составляет: с 1 января 2017 года – 1544 грн, с 1 мая – 1624 грн, с 1 декабря – 1700 грн.

Чтобы понимать, сколько на самом деле должен составлять прожиточный минимум, давайте сверим в нынешних ценах стоимость продуктового набора из потребительской корзины для взрослого человека. Данные анализа на основе отчетов Государственной службы статистики Украины, мониторинга цен торговой сети «Фуршет» и оптового рынка сельхозпродукции "Столичный" (г. Киев).

Наименование продукта

Годовая норма, кг

Ст-ть, грн за 1 кг

Годовая ст-ть, грн

Хлебопродукты:

      
  • хлеб ржаной

39

10,80

421,2
  • хлеб пшеничный

62

11

682
  • макаронные изделия

4

12

48
  • мука пшеничная

9,4

9,2

86,5

Крупы:

      
  • рисовая

2,5

16,6

41,5
  • пшенная

1

10,3

10,3
  • гречневая

1

29,2

29,2
  • овсяная

1,1

11

11,1
  • другие (ячневая, перловая)

0,5

9,4

4,7

Бобовые

1,9

40

76

Овощи (в том числе соленые, квашеные):

      
  • картофель

95

6,5

617,5
  • капуста

28

6

168
  • помидоры, огурцы

25

15

375
  • морковь

9

5

45
  • буряк

9

7

63
  • лук

9,1

5

45,5
  • часник

0,9

100

90
  • другие сезонные овощи (кабачки, тыква и пр.)

13

10

130
  • бахчевые (арбузы, дыни)

16

10

160

Фрукты и ягоды:

      
  • фрукты, ягоды свежие

60

40

2 400
  • сухофрукты

4

60

240
  • сахар

24

20

480

Кондитерские изделия

13

100

1 300

Масло растительное

7,1

35

248,5

Мясо и мясопродукты:

      
  • говядина

16

115

1 840
  • свинина

8

90

720
  • субпродукты

4

30

120
  • птица

14

70

980
  • сало

2

60

120
  • колбасные изделия

9

200

1 800

Рыба, морепродукты:

      
  • рыба свежая, свежемороженая

7

70

490
  • сельдь

4

55

220
  • рыбные продукты

2

50

100

Молоко, молокопродукты:

      
  • молоко

60

20

1 200
  • кисломолочные напитки (кефир, ряженка)

60

30

1 800
  • масло сливочное

5

150

750
  • маргарин

2

50

100
  • сыр твердый

3,5

150

525
  • сыр мягкий

10

90

900
  • сметана

5

60

300

Яйца (шт.)

220

22

484

Бакалея:

 

 

 
  • чай

0,4

50

20
  • кофе в зернах, меленый

0,5

120

60
  • соль

3

5

15
  • специи (лавровый лист)

0,3

400

120

Годовая стоимость продуктового набора из потребительской корзины

20 437

Месячная стоимость продуктового набора из потребительской корзины

1 700
 

Таким образом, месячная стоимость продуктового набора из потребительской корзины по состоянию на 1 февраля составляет 1700 грн и превышает прожиточный минимум более чем на 150 грн. Причем речь идет только о продуктовых нормативах от правительства, на которые прожить довольно сложно.

При этом украинцам придется отказаться от предметов гардероба, санитарии и лекарств, товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения, набора жилищно-коммунальных услуг и связи, бытовых и транспортных услуг и даже посещение учреждений культуры и приобретение книг. Ведь все эти жизненно необходимые вещи также входят в потребительскую корзину.

Как видим, прожиточный минимум далек от повседневной жизни. На сегодня даже анонсированного правительством прожиточного минимума в 2800 грн будет недостаточно. В реальности прожиточный минимум должен составлять не менее 7000 грн.

Денис Марчук, эксперт по вопросам аграрной политики, местного самоуправления, административно-территориальной реформы, развития сельских территорий

Источник: Сегодня.ua

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