Денис Марчук: Прожиточного минимума не хватает даже на минимум. Главная

Уже несколько месяцев украинцы живут с новой потребительской корзиной, который была утверждена постановлением Кабинета министров № 780 от 11 октября 2016 года. Если сравнить состав новой потребительской корзины с предыдущим, который действовал с 2000 года, то существенной разницы не увидим. Изменения в основном косметические и достигаются простой перестановкой слагаемых. К примеру, сейчас на одно трудоспособное лицо в год предусмотрено 9,4 кг муки пшеничной, что на 0,4 кг больше прежнего. Однако, ранее было предусмотрено 0,4 кг муки ржаной, а сейчас его нет в списке. То же с мясопродуктами. Отныне среднестатистические Украинцы в год должны потреблять по 16 кг говядины и 14 кг птицы, что на 2 кг больше каждого из этих видов мяса. Однако исключено по 2 кг баранины и кролика.

Из нововведений, в новой потребительской корзине предусмотрено 0,4 кг чая, 05 кг кофе в зернах молотого, 3 кг соли, 0,3 кг специй (лавровый лист), чего не было раньше.

При этом анонсированного правительством пересмотра прожиточного минимума на основе стоимости потребительской корзины в сторону увеличения до 2800 грн с 1 января 2017 так и не произошло. В отличие от минимальной зарплаты, где возможны манипуляции с переводом работников на неполную рабочую неделю, лишение премий и т.д., прожиточный минимум является величиной постоянной. На его основе рассчитывают пенсии, выплаты при потере трудоспособности, помощь на детей и т. В государственном бюджете на 2017 год предусмотрено, что прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц составляет: с 1 января 2017 года – 1544 грн, с 1 мая – 1624 грн, с 1 декабря – 1700 грн.

Чтобы понимать, сколько на самом деле должен составлять прожиточный минимум, давайте сверим в нынешних ценах стоимость продуктового набора из потребительской корзины для взрослого человека. Данные анализа на основе отчетов Государственной службы статистики Украины, мониторинга цен торговой сети «Фуршет» и оптового рынка сельхозпродукции "Столичный" (г. Киев).

Наименование продукта Годовая норма, кг Ст-ть, грн за 1 кг Годовая ст-ть, грн Хлебопродукты: хлеб ржаной 39 10,80 421,2 хлеб пшеничный 62 11 682 макаронные изделия 4 12 48 мука пшеничная 9,4 9,2 86,5 Крупы: рисовая 2,5 16,6 41,5 пшенная 1 10,3 10,3 гречневая 1 29,2 29,2 овсяная 1,1 11 11,1 другие (ячневая, перловая) 0,5 9,4 4,7 Бобовые 1,9 40 76 Овощи (в том числе соленые, квашеные): картофель 95 6,5 617,5 капуста 28 6 168 помидоры, огурцы 25 15 375 морковь 9 5 45 буряк 9 7 63 лук 9,1 5 45,5 часник 0,9 100 90 другие сезонные овощи (кабачки, тыква и пр.) 13 10 130 бахчевые (арбузы, дыни) 16 10 160 Фрукты и ягоды: фрукты, ягоды свежие 60 40 2 400 сухофрукты 4 60 240 сахар 24 20 480 Кондитерские изделия 13 100 1 300 Масло растительное 7,1 35 248,5 Мясо и мясопродукты: говядина 16 115 1 840 свинина 8 90 720 субпродукты 4 30 120 птица 14 70 980 сало 2 60 120 колбасные изделия 9 200 1 800 Рыба, морепродукты: рыба свежая, свежемороженая 7 70 490 сельдь 4 55 220 рыбные продукты 2 50 100 Молоко, молокопродукты: молоко 60 20 1 200 кисломолочные напитки (кефир, ряженка) 60 30 1 800 масло сливочное 5 150 750 маргарин 2 50 100 сыр твердый 3,5 150 525 сыр мягкий 10 90 900 сметана 5 60 300 Яйца (шт.) 220 22 484 Бакалея: чай 0,4 50 20 кофе в зернах, меленый 0,5 120 60 соль 3 5 15 специи (лавровый лист) 0,3 400 120 Годовая стоимость продуктового набора из потребительской корзины 20 437 Месячная стоимость продуктового набора из потребительской корзины 1 700

Таким образом, месячная стоимость продуктового набора из потребительской корзины по состоянию на 1 февраля составляет 1700 грн и превышает прожиточный минимум более чем на 150 грн. Причем речь идет только о продуктовых нормативах от правительства, на которые прожить довольно сложно.

При этом украинцам придется отказаться от предметов гардероба, санитарии и лекарств, товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения, набора жилищно-коммунальных услуг и связи, бытовых и транспортных услуг и даже посещение учреждений культуры и приобретение книг. Ведь все эти жизненно необходимые вещи также входят в потребительскую корзину.

Как видим, прожиточный минимум далек от повседневной жизни. На сегодня даже анонсированного правительством прожиточного минимума в 2800 грн будет недостаточно. В реальности прожиточный минимум должен составлять не менее 7000 грн.

Денис Марчук, эксперт по вопросам аграрной политики, местного самоуправления, административно-территориальной реформы, развития сельских территорий

Источник: Сегодня.ua