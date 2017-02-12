Блокада Донбасса: Коксохимы Украины уже вынуждены закупать уголь в России. Главная

Генеральный директор Днепродзержинского коксохимического завода Павел Рафальский рассказал о сложностях, с которыми может столкнуться предприятие, если будет продолжаться торговая блокада неподконтрольного Донбасса.

Сейчас на заводе (расположен в г. Каменское, до переименования Днепродзержинск, Днепропетровская обл.) используют 30-35% угля, который раньше поставляли с неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Сейчас его вынуждены закупать за границей.

«В связи с блокадой мы вынуждены покупать уголь в Австралии, Канаде и львиную долю начали покупать у России. В РФ уголь в 1,5 раза дороже. Если так будет продолжаться, однозначно упадет рентабельность производства. В Австралии и Америке мы покупаем уголь даже в 2 раза дороже», – пояснил Павел Рафальский, передает «Сегодня.ua».

В Каменском люди могут остаться без средств для существования. «Это город тружеников. Все люди работают на предприятии и живут с копейки. Мы все заинтересованы, чтобы завод работал, была полная загрузка, и мы получали нормальную заработную плату. Блокада грозит вынужденным простоем и даже увольнениями. Если это будет кратковременная проблема – будем констатировать простой, если она не решиться – консервировать производство и придется увольнять людей. Мы должны выяснить, кому это выгодно. Финансировать кого-то, а свой уголь блокировать – это неправильно», – считает гендиректор завода.

Напомним, ранее генеральный директор комбината «Азовсталь» Энвер Цкитишвили прокомментировал блокаду Донбасса и назвал конкретные цифры, которые указывают на негативные последствия блокады.

А генеральный директор Мариупольского металлургического комбината им. Ильича Юрий Зинченко считает, что блокирование железнодорожного сообщения на Донбассе вбивается клин в Минские договоренности.

Недовольны происходящим также многие украинские депутаты – они требуют немедленно созвать СНБО из-за блокады Донбасса.

Блокада продолжается более двух недель.

Напомним, 26 декабря ветераны АТО объявили о начале торговой блокады «ДНР» и «ЛНР», которая будет длиться до тех пор, пока не будут освобождены все украинские пленные. 14 января в Лисичанск (Луганская обл.) прибыла первая группа добробатов. К непосредственным действиям ветераны добровольческих батальонов «Айдар» и «Донбасс» перешли 25 января, перекрыв железную дорогу «Луганск – Лисичанск – Попасная». 26 января протестующие заблокировали железнодорожную станцию Светланово в Попаснянском районе Луганщины. 2 февраля заблокирована ЖД-ветка в Донецкой области под Бахмутом. 10 февраля перекрыта жд-линия «Ясиноватая – Константиновка» на участке около станции Фенольная (пгт Новгородское, г. Торецк, Донецкая обл.).

Штаб блокады заявил, что в случае силового разгона протестующих, они перейдут к партизанским методам борьбы и уничтожат железнодорожные магистрали. Но 6 февраля правоохранители разблокировали автомобильную трассу под Бахмутом Донецкой области.

26 января прокуратура Луганской области открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги ветеранами АТО.

Блокирование транспортировки угля из неподконтрольных территорий привело к недопоставке топлива на электростанции Украины, что угрожает энергетической безопасности всей страны. Под угрозой остановки остались Славянская ТЭС, Краматорская ТЭС и пр. По состоянию на 11 февраля на Славянской и Краматорской ТЭС угля осталось на 10 дней, на Трипольской ТЭС (обеспечивает Киев) – на 14, а на Змиевской ТЭС (обеспечивает Харьков и область) – на 20 дней.

Эксперты отмечают, что блокада неизбежно приведет не только к веерным отключениям, но и к недополучению средств в бюджет. Альтернатива – уголь из России. Покупка угля в России возможна только за валюту по высокой цене, что неизбежно приведет к росту курса.

По состоянию на 30 января нанесенные блокадой убытки составили 35 млн грн. По состоянию на 10 февраля сумма убытки, нанесенные «Укрзализныце», составили 40 млн грн.

По подсчетам активистов, за первые 9 дней блокады они не пропустили через линию разграничения не менее 6 тыс. вагонов.

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