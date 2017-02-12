Жебривский объяснил, какой вред экономике несет блокада неподконтрольного Донбасса. Главная

Список товаров, перевоз которых разрешен с неподконтрольных территорий Донбасса, утвержден законом. В этой связи претензии по поводу запрета на провоз таких грузов на подконтрольную территорию безосновательны. Об этом напомнил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский во время очередного общения со сторонниками товарной блокады неподконтрольного Донбасса.

«В первую очередь, это товар предприятий, которые находятся на временно неподконтрольной территории, но перерегистрированы на территории Украины. Они платят налоги в украинский бюджет, на них работают украинцы, которые стали заложниками путинской агрессии», – сказал Жебривский в эфире телеканала «Украина».

Губернатор отметил, что 150 тысяч людей работают на предприятиях за линией разграничения.

«Мы теряем людей, которые теперь не будут иметь денег для существования, которые и так страдают. Если эти предприятия остановятся, есть угроза того, что шахты затопят, вывезут весь металлолом и пустят "под нож". После возвращения придется очень долго восстанавливать экономический потенциал Донбасса», – предупредил Жебривский.

Он добавил: «Я предлагал депутатам (причастных к блокаде, – прим.), создайте экспертные группы, когда вы все взвесите, только тогда принимайте какие-то решения по блокаде».

Жебривский также выразился по поводу участников блокады: «Сказать, что все они популисты, я не могу. Просто есть люди, у которых другая точка зрения. Но часть из них занимается раскруткой какой-то политической силы».

Председатель ДонОВГА считает, что нужно вести диалог не только с организаторами, но и рядовыми участниками блокады, чтобы донести другую точку зрения.

Губернатор также акцентировал внимание на том, что такое противостояние играет на руку России и не поможет решить проблему.

Напомним, 26 декабря ветераны АТО объявили о начале торговой блокады «ДНР» и «ЛНР», которая будет длиться до тех пор, пока не будут освобождены все украинские пленные. 14 января в Лисичанск (Луганская обл.) прибыла первая группа добробатов. К непосредственным действиям ветераны добровольческих батальонов «Айдар» и «Донбасс» перешли 25 января, перекрыв железную дорогу «Луганск – Лисичанск – Попасная». 26 января протестующие заблокировали железнодорожную станцию Светланово в Попаснянском районе Луганщины. 2 февраля заблокирована ЖД-ветка в Донецкой области под Бахмутом. 10 февраля перекрыта жд-линия «Ясиноватая – Константиновка» на участке около станции Фенольная (пгт Новгородское, г. Торецк, Донецкая обл.).

Штаб блокады заявил, что в случае силового разгона протестующих, они перейдут к партизанским методам борьбы и уничтожат железнодорожные магистрали. Но 6 февраля правоохранители разблокировали автомобильную трассу под Бахмутом Донецкой области.

26 января прокуратура Луганской области открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги ветеранами АТО.

Блокирование транспортировки угля из неподконтрольных территорий привело к недопоставке топлива на электростанции Украины, что угрожает энергетической безопасности всей страны. Под угрозой остановки остались Славянская ТЭС, Краматорская ТЭС и пр. По состоянию на 11 февраля на Славянской и Краматорской ТЭС угля осталось на 10 дней, на Трипольской ТЭС (обеспечивает Киев) – на 14, а на Змиевской ТЭС (обеспечивает Харьков и область) – на 20 дней, а на Приднепровской (Днепропетровская обл.) – на 25 дней.

Эксперты отмечают, что блокада неизбежно приведет не только к веерным отключениям, но и к недополучению средств в бюджет. Альтернатива – уголь из России. Покупка угля в России возможна только за валюту по высокой цене, что неизбежно приведет к росту курса.

По состоянию на 30 января нанесенные блокадой убытки составили 35 млн грн. По состоянию на 10 февраля сумма убытки, нанесенные «Укрзализныце», составили 40 млн грн.

По подсчетам активистов, за первые 9 дней блокады они не пропустили через линию разграничения не менее 6 тыс. вагонов.

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