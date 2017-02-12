Ребенок и война: Как объяснить смерть, предотвратить панические атаки. Новости

В идеале работать не только с ребенком из зоны АТО, а со всей семьей. Если у родителей нет возможности обратиться к психологу, они должны сами уметь оказывать ребенку помощь. Об этом в эфире «Громадського радіо» рассказала психолог центра травматерапии Оксана Бочарова.

«Хотите или нет, но это война, а не просто конфликт или АТО. Мы работаем с переселенцами, семьями ребят, которые вернулись из АТО, семьями погибших, семьями Небесной сотни. Еще раз подчеркну, наш фокус – семьи. Один человек может сделать очень многое, но работа всей семьи дает гораздо более эффективные и качественные результаты. Это война, это горе. Это действительно стресс. Вследствие этого особенно страдают дети. Ребенок – это носитель симптома», – сказала Бочарова.

Дети охотно идут на контакт. «Но сам ребенок в 5-6 или 11 лет вряд ли скажет: "Мама, я пойду к психологу". А если он приходит с мамой – это уже зона комфорта. Если в стране президент является гарантом безопасности и конституции, то в семейном государстве гарантами безопасности и жизни являются мама и папа», – пояснила Оксана Бочарова.

Процесс психологического сопровождения семьи занимает примерно 2 года. При этом это именно сопровождение, а не семейная терапия. «Семейная терапия – это другое. Это длительный процесс. Семейный психотерапевт должен быть высокопрофессиональным. Семейных психотерапевтов, которые работают с посттравматическим стрессовым расстройством, очень мало. Мы же сопровождаем семьи. Мы помогаем им снять симптомы. Результат достигается путем консультаций и бесед. Если семья приходит с ребенком, то с ними работает и детский психолог, и взрослый психолог», – уточнила эксперт.

В качестве примера психолог привела семью, с которой сейчас работает. «Семья обратилась к нам с проблемой наличия панических атак у их дочери. Естественно, сначала к нам обратилась мама. Что такое паническая атака? Это высокий уровень тревоги, когда у человека на ровном месте повышается давление, когда человек падает в обморок, когда человеку хочется плакать. Паническая атака – это не болезнь, это симптом. Для того, чтобы снять панические атаки, нужно снизить уровень тревоги и наладить коммуникацию в семье. Родители могут сказать ребенку, что все будет хорошо. Но так ничего не получится. Потому что это опыт родителей. У ребенка такого опыта нет. То есть на слово он может поверить, но это реакция на интеллектуальном уровне. Если ребенок не переживает это эмоционально, не вырабатывает свою линию поведения и не понимает, как успокоится самому, мало сказать ему, что все будет хорошо. Нужно провести 8-10 серьезных сессий работы в паре с терапевтом», – рассказала Оксана Бочарова.

Если у родителей нет возможности обратиться к психологу, первое, что они могут сделать сами – вывезти ребенка из зоны АТО, зоны стресса. «Это в идеале. Но ребенка нужно вывезти в безопасное место, а не куда-то рядом. Представьте, ребенку говорят, что они переезжают и теперь все будет хорошо. Семья переезжает за 100 км от Авдеевки, где через какое-то время начинается та же ситуация. Таким образом рушится вера ребенка в родителей и безопасность этого мира вообще», – советует психолог.

Если нет возможности вывезти ребенка, тогда все зависит от родителей. «Старайтесь как можно меньше демонстрировать свою тревогу и панику. Потому что дети чувствуют все. Даже если это маленький ребенок, и вы думаете, что он вас не понимает, все равно разговаривайте с ним и успокаиваете его. Чаще обнимайте его, как можно чаще играйте и проводите время вместе. Если это возможно, ограждайте ребенка от новостных программ, которые транслируют негативный месседж», – поясняет эксперт.

Однозначно нужна помощь психолога, если ребенок увидел смерть. «Тут нельзя без серьезной роботы с психологом. Если ребенок постарше, нужно проговорить с ним это. Да, ты это видел. Человек погиб, это страшно, но это жизнь. Давай вспомним, каким был этот человек, и сохраним в памяти именно этот образ, а не образ того, что ты видел. Если ребенок маленький, можно отыграть свой страх в пластилине. Слепите какой-то танк или то, что его беспокоит, а потом сделайте из этого что-то более мирное. То есть нужно дать ребенку возможность контролировать ситуацию. Нужно показать ему, что воспоминания можно изменить. Если ребенок плачет, пусть плачет. То, что мальчики не плачут, – это миф. Все плачут. Когда родители уезжают на фронт, они хотят, чтобы ребенок молчал. По их мнению, если он молчит, то все хорошо. Это деструктивная стратегия», – говорит Оксана Бочарова.

Психолог подчеркивает, что многим людям трудно решится выехать из зоны АТО, несмотря на обстреле, они уговаривают себя, что «здесь наш дом». «Существует психологическая защита в виде отрицания – со мной этого не случится, потому что я здесь, это мой дом. Также существует страх потерять то, что зарабатывал или то, что строил. Но родителям нужно провести инвентаризацию своих ценностей. Что тебе важнее – чтобы стоял дом, или чтобы жили твои дети? Если эта система градации ценностей будет пересмотрена, может быть, оттуда уедет на пару тройку больше семей», – резюмировала Бочарова.

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