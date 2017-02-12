Блокада Донбасса: Гройсман созывает «энергетический штаб». Главная

Блокада железнодорожного сообщения с неподконтрольными территориями Донецкой и Луганской областей грозит веерными отключениями. Это сегодня, 12 февраля, в эфире ТК «Украина» подтвердил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Украина потребляет в энергетическом плане 24 млн тонн угля. Из них 9 млн – это антрацитовая группа, которая производится из украинских недр, но на территории, которую мы пока что временно не контролируем. Треть электроэнергии в стране вырабатываются на ТЭС и ТЭЦ… Блокировка поставок угля, которому нет альтернативы, – спросите у экспертов или специалистов в энергетической сфере, они скажут вам об этом – означает только одно: остановка и веерные отключения по всей территории Украины. Нужно ли до этого доводить? Я считаю, что нет», – объяснил глава правительства.

Гройсман напомнил, что нельзя «объявлять жесткую борьбу и войну украинским гражданам, у которых должны быть свет и тепло» и «никто не может позволить сегодня бросать на произвол судьбы миллионы украинцев».

По его словам, завтра, 13 февраля, Кабинет министров Украины соберет «энергетический штаб», чтобы оценить ситуацию – понять, какие меры необходимо принять. «Для того, чтобы пройти [отопительный] сезон, уже сейчас нужно начинать экономить. Нельзя дотянуть до того, чтобы запасы были ноль, а потом думать, что с этим делать. Летом подобная ситуация была. Когда был заблокирован "Энергоатом", начали сжигать уголь, понизили до 600 тыс. тонн запасы угля – и на входе в отопительный сезон у нас была катастрофическая ситуация с энергетикой. Мы еле-еле это выровняли – и сегодня чувствуем себя нормально: и газа у нас достаточно, и электроэнергии будет достаточно. Но не нужно создавать нам проблемы», – предупредил Гройсман.

Заявления сторонников блокады о том, что с временно неконтролируемой территорию возят контрабанду премьер прокомментировал следующим образом: «Я глубоко убежден в том, что нужно рационально разобраться. Если есть вопрос контрабанды, будет жесткий публичный контроль – буквально в онлайн-режиме».

Гройсман акцентировал внимание на том, что на важных предприятиях, которые оказались под угрозой, работают около 500 тыс. человек, «которые каждый день ходят на работу». «Есть Авдеевский коксохим. Мы все говорили о том, что не дай Бог он остановится, остановится производство. Более того, остановится тепло, которое подается на Авдеевку. Украинские воины стояли на передовой, защищали украинских граждан. Волонтеры собирали помощь и так далее. Сегодня без сырья, без угля они могут остановиться», – предупредил он.

Премьер считает, что необходимо четко определить группу товаров, которая поставляется на подконтрольную государству территорию, и обеспечить их «публичное продвижение в Украину». «Более того, все эти предприятия зарегистрированы в Украине и платят налоги», – добавил глава правительства, объясняя ситуацию с углем и необходимыми для металлургического производства поставками.

Напомним, 26 декабря ветераны АТО объявили о начале торговой блокады «ДНР» и «ЛНР», которая будет длиться до тех пор, пока не будут освобождены все украинские пленные. 14 января в Лисичанск (Луганская обл.) прибыла первая группа добробатов. К непосредственным действиям ветераны добровольческих батальонов «Айдар» и «Донбасс» перешли 25 января, перекрыв железную дорогу «Луганск – Лисичанск – Попасная». 26 января протестующие заблокировали железнодорожную станцию Светланово в Попаснянском районе Луганщины. 2 февраля заблокирована ЖД-ветка в Донецкой области под Бахмутом. 10 февраля перекрыта жд-линия «Ясиноватая – Константиновка» на участке около станции Фенольная (пгт Новгородское, г. Торецк, Донецкая обл.).

Штаб блокады заявил, что в случае силового разгона протестующих, они перейдут к партизанским методам борьбы и уничтожат железнодорожные магистрали. Но 6 февраля правоохранители разблокировали автомобильную трассу под Бахмутом Донецкой области.

26 января прокуратура Луганской области открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги ветеранами АТО.

Блокирование транспортировки угля из неподконтрольных территорий привело к недопоставке топлива на электростанции Украины, что угрожает энергетической безопасности всей страны. Под угрозой остановки остались Славянская ТЭС, Краматорская ТЭС и пр. По состоянию на 11 февраля на Славянской и Краматорской ТЭС угля осталось на 10 дней, на Трипольской ТЭС (обеспечивает Киев) – на 14, а на Змиевской ТЭС (обеспечивает Харьков и область) – на 20 дней, а на Приднепровской (Днепропетровская обл.) – на 25 дней.

Эксперты отмечают, что блокада неизбежно приведет не только к веерным отключениям, но и к недополучению средств в бюджет. Альтернатива – уголь из России. Покупка угля в России возможна только за валюту по высокой цене, что неизбежно приведет к росту курса.

По состоянию на 30 января нанесенные блокадой убытки составили 35 млн грн. По состоянию на 10 февраля сумма убытки, нанесенные «Укрзализныце», составили 40 млн грн.

По подсчетам активистов, за первые 9 дней блокады они не пропустили через линию разграничения не менее 6 тыс. вагонов.

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