Когда стреляют, закрыл окно и работаешь... Отзывы постояльцев отелей Донецка. Главная

Несмотря на военные действия, которые идут на Донбассе с апреля 2014 года, многие здешние отели все так же радушно принимают гостей. Туристы (преимущественно родом из России) регулярно останавливаются в гостиницах Донецка и делятся своими впечатлениями от проживания на крупнейшем международном сайте отзывов Tripadvisor. «Страна.UA» изучила эти рассказы о красивой жизни во время войны.

Война войной, а шведский стол по расписанию

«Отличный сервис», «модное убранство номеров», «вкусные завтраки», «большая кровать», «быстрый wifi» и «прекрасный СПА».

Если не знать, что здесь уже почти три года идет война, то можно было бы подумать, что читаешь отзывы о гостиницах Турции или Египта. На самом же деле, по таким параметрам путешественники оценивают отели в подконтрольном т.н. «ДНР» Донецке.

«Все на высшем уровне. Чисто и уютно. Приветливый персонал и отличное обслуживание. Качество связи оставляет желать лучшего. Но на общее впечатление об отеле не влияет», – делится турист впечатлениями от отеля «Рамада» в Донецке.

«Понравился отель. Вежливый персонал, хорошее питание, чистый и уютный номер, Интернет работает без перебоев, удобно расположен отель», – хвалит заведение комментатор из Луганска.

Кто-то даже, судя по отзывам, отгулял в этом отеле свадьбу: «Обслуживание свадьбы было на высоком уровне. Официанты знают прекрасно свое дело. На рецепции встречают всегда милые, приятные и всегда опрятные молодые сотрудники. При возникновении вопросов, набрав нужный телефон, персонал грамотно подскажет и поможет».

Кстати, номер в отеле «Рамада Донецк» недешевый: на День Святого Валентина (14 февраля), к примеру, придется отдать до 2500 грн за ночь.

Абсолютное большинство отзывов об отелях Донецка в последние годы оставляют приезжие россияне.

Так, например, Максим из Ростова-на-Дону жалуется на непомерно высокие цены «как в Москве» (сумму за проживание и питание комментатор тоже приводит в рублях).

«Завтрак очень дорогой и очень скудный – 700 руб. с человека шведский стол. Там из блюд – яйцо, джем, хлеб и сыр. Разводка чистейшая. В ресторане готовят на четверку, но цены!, цены как в заведениях в центре Ростова-на-Дону или где-нибудь в Москве. Рекомендую селиться в Рамаде, у кого есть деньги (потому что есть места с лучшим соотношением цена/качество), а кушать в заведениях неподалеку. Благо их много и они довольно хорошего уровня», – советует турист, и продолжает:

«СПА – то что входит в стоимость номера – это баня и бассейн 25м. Все очень прилично сделано, не придерешься. Много людей с детьми просто приезжают туда поплавать. В раздевалке ящики открываются от электронных браслетов, очень качественно и дорого все сделано. В коридорах отеля тоже не экономили на материалах отделки. Дорогая плитка, отделка стен. Она в номерах панорамные. Парковка – на улице. Пользуется спросом у командировочных руководителей различного уровня», – пишет Максим.

А вот Юлия из Санкт-Петербурга хвалит «Доминик Отель» в центре Донецка: «Были здесь с мужем в октябре 2016. На данный момент времени цены в отеле – очень низкие. За сумму менее чем в 3000 рублей у нас был номер, похожий на люкс, из нескольких комнат. Обслуживание может быть и не всегда быстрое, но очень душевное. Каждый сотрудник отеля очень старается и с большим вниманием относится к гостям. Вай-фай есть и хороший. В ресторане нас обслужили как дорогих гостей. Самые лучшие впечатления остались об отеле». За проживание в этом отеле придется отдать от 740 грн до 1600 грн в сутки.

Пятизвездочный Donbass Palace. Номер в этой гостинице, одной из самых солидных в Донецке, стоит 375 евро (10 866 грн).

«Отель украшает центральную улицу города Донецка. Внутреннее убранство тоже впечатляет роскошью, приятный персонал и хорошие номера. Прекрасный СПА. Отель не из дешевых, но он стоит того. Оставил только приятные впечатления, успев заодно захватить сувенир из моего любимого города Донецка», – пишет некто Олеся о гостинице Donbass Palace.

В этом отеле даже есть «набор для спасения в экстренной ситуации», судя по отзыву от Алисы из Москвы: «Останавливалась в отеле во время командировки на 2 ночи. Расположение – самое что ни на есть центральное. Вежливый персонал. Отличная большая комната, с огромной кроватью king size. Большие шкафы для хранения вещей. Порадовал набор для спасения в экстренной ситуации :) Завтрак вкусный, по ассортименту сравним со среднестатистическим европейским».

Есть бомбоубежище

О том, что в городе идет война, упоминается лишь косвенно – это толерантно заменяют эвфемизмом «непростая ситуация в регионе». И это не мешает комментаторам параллельно нахваливать еду, дизайн и сервис отеля, в котором они остановились.

«Прожила в отеле неделю. Несмотря на непростую ситуацию в регионе, впечатления самые благоприятные: достаточно просторный, интересный по дизайну номер. Удобные кресла, хорошее постельное белье и полотенца. Отличное обслуживание. Очень хорошие завтраки – шведский стол, большой выбор на любой вкус», – пишет Галина из Хабаровска о донецком отеле Park Inn By Radisson. Номер – от 3 и почти до 6 тыс. грн в сутки.

Дмитрий из Донецка хвалит выбор алкоголя в баре отеля Park Inn By Radisson. Лишь мимоходом упоминая о том, что в этом отеле базируются сотрудники миссии ОБСЕ и Красного креста.

«В эпоху тотального алкогольного фальсификата приятно найти место, где за вменяемую цену нальют пару глотков качественного односолодового виски, угостят парочкой печенюшек с капуччино. Может быть, потому что здесь база проживания сотрудников ОБСЕ и Красного креста? Но вход свободный и персонал приветлив. Рекомендовать всем даже боюсь: загадят же. Пока посетителей мало. Хорошо».

Даже те редкие зарисовки, в которых упоминаются военные действия, пропитаны каким-то отрешенным спокойствием. Как будто обстрелы воспринимается как нечто обыденное.

Например: «По работе приезжаю в Донецк с февраля 2015 года. Останавливаюсь только в этом отеле. Хорошее место расположения, есть парковка, приветливый коллектив, душевные завтраки. Хорошая звукоизоляция, когда стреляют, закрыл окно и работаешь, звуки не отвлекают», – пишет турист об отеле «Ramada Donetsk».

«Проблемы со связью действительно есть. Но это общая проблема города. Из-за военных действий связь порой глушат, отключают, а то и просто разбивают вышки. Сам отель грамотно построен и спланирован. Звукоизоляция действительно хорошая и стрельбы не слышно», – еще один похожий отзыв.

У одного из отелей есть существенное преимущество – бомбоубежище.

«Вкуснейшие завтраки, очень профессиональные и дружелюбные сотрудники. Расположение - супер. Местный ресторан – отличный. Берите стейк. Интернет ок. Можно доплатить немного и интернет становится супер. Есть бомбоубежище», – пишет девушка из Москвы об отеле Park Inn By Radisson в Донецке.