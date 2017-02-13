В Украине в 2015-2016 годах было появилось более 50 новых заводов (Карта). Новости

С помощью интерактивной карты, которая появилась в сети Интернет, можно увидеть ряд абсолютно новых предприятий, среди которых заводы, сельскохозяйственные производственные комплексы, предприятия легкой промышленности и другие, которые в течение 2015-2016 годов появились в Украине. Кроме того, на карте также расположены значки, обозначающие только строящиеся объекты, передает «Главное».
Все объекты, нанесенные на карту разбиты по подразделам:
- действующие заводы – всего 53;
- строящиеся заводы – всего 26;
- солнечные электростанции – всего 29;
- элеваторы – всего 11;
- газовые месторождения – 2;
- ветроэлектростанции – 5.
По каждому из нанесенных на карту объектов можно узнать минимальную информацию профилю предприятия и его месторасположению. Например, завод по производству удобрений из мусора, который расположен в Полтавской области, отмечается, что оборудован станками для сортировки и переработки твердых бытовых отходов. Для изготовления удобрений используют специальные бактерии, превращающие мусор в компост.
Предприятия на карту нанесены новые, которые появились за 2 года, а также те, завершение строительства которых планируются в текущем году.
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