В Украине в 2015-2016 годах было появилось более 50 новых заводов (Карта). Новости

С помощью интерактивной карты, которая появилась в сети Интернет, можно увидеть ряд абсолютно новых предприятий, среди которых заводы, сельскохозяйственные производственные комплексы, предприятия легкой промышленности и другие, которые в течение 2015-2016 годов появились в Украине. Кроме того, на карте также расположены значки, обозначающие только строящиеся объекты, передает «Главное».

Все объекты, нанесенные на карту разбиты по подразделам:

действующие заводы – всего 53;

строящиеся заводы – всего 26;

солнечные электростанции – всего 29;

элеваторы – всего 11;

газовые месторождения – 2;

ветроэлектростанции – 5.

По каждому из нанесенных на карту объектов можно узнать минимальную информацию профилю предприятия и его месторасположению. Например, завод по производству удобрений из мусора, который расположен в Полтавской области, отмечается, что оборудован станками для сортировки и переработки твердых бытовых отходов. Для изготовления удобрений используют специальные бактерии, превращающие мусор в компост.

Предприятия на карту нанесены новые, которые появились за 2 года, а также те, завершение строительства которых планируются в текущем году.