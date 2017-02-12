Новый президент Германии – Франк-Вальтер Штайнмайер. Новости

Сегодня, 12 февраля, в Германии прошли выборы президента. Новым, 12-м по счету, президентом ФРГ избран 61-летний экс-министр иностранных дел Франк-Вальтер, передает «Deutsche Welle».

В поддержку социал-демократа в Федеральном собрании высказался 931 из депутатов бундестага и делегатов земельных парламентов, 103 воздержались. В голосовании приняло участие 1239 человек.

Как и предполагалось, Штайнмайер – единый кандидат от «большой коалиции» в составе консервативного блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) – одержал победу уже в первом туре.На 19 марта запланирована церемония его инаугурации. Штайнмайер меняет на посту 77-летнего Йоахима Гаука.

У других кандидатов на пост президента Германии просто не было шансов, в итоге:

исследователь из Кельна Кристоф Буттервеге, выдвинутый Левой партией, набрал 128 голосов,

популярный юрист, актер и телеведущий Александр Хольд, выдвинутый партией «Свободные избиратели» – 25 голосов,

вице-председатель «Альтернативы для Германии» Альбрехт Глазер – 42 голоса,

выдвиженец «пиратов» Энгельберт Зоннеборн – 10.

Франк-Вальтер Штайнмайер родился 5 января 1956 года в городе Детмольд в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Он – выходец из рабочей семьи. Карьера политика началась в команде Герхарда Шредера. Штайнмайер руководил бюро Шредера, когда тот занимал должность премьер-министра Нижней Саксонии. После того как Шредер стал канцлером, Штайнмайер переехал с ним в Берлин, где сначала работал статс-секретарем федерального правительства, а позднее руководил ведомством федерального канцлера.

С 2005 года занимал пост министра иностранных дел Германии в коалиционном правительстве ХДС/ХСС-СДПГ. В 2007 года вступил в должность вице-канцлера ФРГ, был также лидером фракции СДПГ в бундестаге. После парламентских выборов 2013 года вновь возглавлял министерство иностранных дел ФРГ.