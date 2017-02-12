МИД Беларуси назвал инцидент с Жаданом недоразумением. Новости

В министерстве иностранных дел Беларуси объяснили задержание украинского писателя Сергея Жадана недоразумением. Об этом сообщил сам Жадан в эфире телеканала «112.Украина».

По словам писателя, об отмене запрета на въезд в Беларусь узнал уже по дороге в Украину. «Ко мне обратились представители МИД Беларуси и сказали, что это недоразумение, проблему решили», – отметил он.

Жадан подчеркнул, что для него запрет на въезд в Беларусь был неожиданностью. «По данным правоохранителей, я был в списках с 2015 года. Потом меня из списков исключили, а потом снова добавили. Для меня это все бессмысленно. О каком терроризме идет речь? Это какой-то бред. К нему отношение я имею разве что из-за того, что его осуждаю... Был в Беларуси прошлым летом. Тогда о запрете никто не говорил», – сказал он.

Сейчас писатель уже прибыл в Киев. «Спокойно пересек границу. Проблем не возникло», – отметил он.

Опять территорию Беларуси Жадан планирует посетить в мае – на этот раз с концертом. Однако перед поездкой писатель проверит, никого ли из его музыкантов не внесли в запретные списки.

Как сообщалось ранее, в ночь на 11 февраля в Минске правоохранительные органы Беларуси задержали украинского писателя Сергея Жадана, после пояснили причину – Жадану с 2015 года запрещен въезд на территорию РФ с формулировкой «из-за причастности к террористической деятельности». Поскольку Беларусь и Казахстан находятся с РФ в одной визовой зоне, то запрет автоматически переходит и на Беларусь, и на Казахстан. Жадану следовало было покинуть территорию Беларуси в течение трехдневного срока. 12 февраля Беларусь аннулировала свой запрет на въезд Жадана и назвала инцидент «недоразумением».

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