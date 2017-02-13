Порошенко назвал нового президента Германии «большим другом Украины». Новости

Президент Украины Петр Порошенко в приветствии по случаю избрания Франка-Вальтера Штайнмайера президентом Германии назвал его «большим другом Украины». Об этом говорится в сообщении в Twitter главы украинского государства.

«Сердечно поздравляю Франка-Вальтера Штайнмайера – большого друга Украины, с избранием федеральным президентом ФРГ. Рассчитываю на продолжение дружеского и плодотворного сотрудничества ради процветания объединенной Европы – демократической и свободной», – написал Порошенко.

Сердечно вітаю Франка-Вальтера Штайнмайєра – великого друга України з обранням Федеральним президентом ФРН! — Петро Порошенко (@poroshenko) 12 лютого 2017 р.

Розраховую на продовження дружньої та плідної співпраці задля процвітання об’єднаної Європи - демократичної та вільної — Петро Порошенко (@poroshenko) 12 лютого 2017 р.

Как ранее сообщалось, 12 февраля в Германии прошли выборы президента. Новым, 12-м по счету, президентом ФРГ избран 61-летний экс-министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер, который набрал абсолютное большинство голосов уже в первом туре. На 19 марта запланирована церемония его инаугурации.

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