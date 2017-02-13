Растет число украинцев, которые видят в НАТО угрозу, – опрос. Главная

Институт общественного мнения Гэллапа из США опубликовал результаты опроса об отношении к НАТО в разных странах. Об этом говорится на официальном сайте организации, сообщает «Страна.ua».

Как отмечается в исследовании, в 2016 году выросло количество граждан Украины, которые склонны рассматривать блок НАТО как угрозу. Таких оказалось 35%. При этом 29% украинцев считают НАТО защитой, а 26% еще не определились со своим мнением. Причем, как видно из графика, число украинцев, которые видят в НАТО угрозу, превысило число тех, кто видит защиту, впервые с начала военного конфликта на Донбассе.

Эксперты института Гэллапа считают, что на общественное мнение повлиял военный конфликт на Донбассе. В ранних исследованиях общественное мнение Украины склонялось в пользу НАТО. С 2014 года, после того, как НАТО настаивало на санкциях против России, украинцы были более склонны рассматривать НАТО в качестве защиты (36%). Кроме того, в институте напомнили, что в период с 2008 года по 2014 год уровень недоверия к НАТО падал с 43% до 20%.

Аналитики также привели данные по другим странам СНГ. Так, самый большой уровень недоверия к НАТО наблюдается в Беларуси – 54%. А самый маленький – в Грузии – 8%.

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