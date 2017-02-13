Проведение выборов на Донбассе остается отдаленной перспективой, – постпред России при ОБСЕ . Главная

Проведение выборов в Донбассе остается отдаленной перспективой, пока не прекращено вооруженное противостояние. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, сообщает «ТАСС».
По его словам, в нынешних военных условиях конфликта очень трудно представить себе ближайшую перспективу проведения каких-то выборов.
«В ОБСЕ пока этим не занимаются, учитывая, что нет принципиальной договоренности по этим вопросам в более высоких форматах», – сказал Лукашевич.
Дипломат также отметил, что надо исходить из того, что главная сейчас задача – прекратить вооруженное противостояние, вернуть стороны на рельсы выполнения Минских договоренностей и последующих решений контактной группы по отводу вооружений, по разведению сил и средств и так далее.
Тем не менее, по словам Лукашевича, параллельно должны развиваться и процессы, связанные с решением целого комплекса политических вопросов.
«Это и выборы, и статус региона, и амнистия – все, что последовательно прописано в Минских договоренностях и на что есть принципиальное достигаемое согласие в рамках "нормандского формата"», – пояснил он.
«И то, что украинские представители начинают читать это и понимать по-своему – это очень тревожный сигнал о том, что Киев будет и дальше саботировать выполнение своих обязательств. Все однозначно прописано в Минских документах. И главная задача – заставить прежде всего украинскую сторону решать это именно в соответствии с теми положениями, которые четко говорят о последовательности действий, в том числе связанных с проведением выборов на Донбассе», – считает постпред России при ОБСЕ.
Согласно Минским соглашениям, выборы должны были состояться еще в 2015 году, наряду с проведением в Украине конституционной реформы с целью предоставления отдельным районам Донецкой и Луганской областей особого статуса на постоянной основе. Однако сроки неоднократно переносились.
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