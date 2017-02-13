В Украине для женщин запрет на 450 профессий. Закон им запрещает работать и с 22:00 до 06:00. Главная

Несмотря на то, что в Украине гарантируется равенство мужчин и женщин в трудовой сфере, все равно запрет на многие профессии для женщин имеет место. Об этом говорится в отчете «Женщины Украины между новыми вызовами и давней дискриминацией», который был подготовлен российской Антидискриминационной организацией «Мемориал» при поддержке украинского Центра социальных и гендерных исследований.

В Украине, к сожалению, почти столько же запрещенных для женщин профессий, как и в России, то есть больше 450-ти. Об этом в эфире «Громадського радіо» сообщили представительница организации «Мемориал» Стефания Кулаева и директор Центра социальных и гендерных исследований Евгения Луценко, которая подготовила украинскую часть отчета.

«Мы решили, что в тех странах, которые ассоциируют себя с Европейским союзом и выполнили ряд антидискриминационных условий, чрезвычайно важно бороться за реальное уравнение женщин в правах, а не номинальное, а значит, и за отмену этих дискриминационных списков», – подчеркнула Кулаева.

По словам Луценко, в Украине, например, женщины не имеют права водить транспортные средства, если в них предусмотрено более 14 мест. Но они их водят: трамваи и троллейбусы. А машинистом в метро женщина стать не может. То есть в Украине много конфликтных ситуаций, которые стоят на грани закона и действительности.

«Когда мы на круглых столах спрашивали, почему женщина может водить трамвай, но не может управлять поездом в метро, нам ответили, что женщины не столь внимательны, чтобы справиться с поездом метро. Но, по-моему, у трамвая, который маневрирует между маршрутками, выскакивающих и машинами, которые едут на высокой скорости, более сложная ситуация. Здесь внимание нужно не менее, а может, и больше, чем внимание в тоннеле метро», – рассказала она.

Как отметила Луценко, в Украине конфликтует кодекс законов о труде с гендерным законодательством, поскольку женщины определены равными. И если невозможно найти ни одной профессии, запрещенной для мужчины, в то же время, существуют целые отрасли, в которых женщинам нельзя работать.

«Например, женщинам нельзя работать на шахтах, но есть женщины, которые там работают на определенных специальностях. Но я столкнулась с тем, что в коллективных договорах на одной из шахт Кривого Рога прописано, что все премии за достижения шахты выделяются только мужчинам, которые там работают, потому что женщины не вносят свой весомый вклад в добычу угля. И женщины, которые работают на шахтах и делают очень много важной и необходимой работы, просто боятся бороться за свои права из-за страха потерять работу», – сообщила директор Центра социальных и гендерных исследований.

Она подчеркнула, что в частном секторе такая же ситуация, как и в отраслях, где государство представлено государственными мощными предприятиями. В частной сфере говорят о том, что не могут преодолеть список запрещенных профессий, ведь он прописан на законодательном уровне.

«Я вам приведу пример из организации "Волыньторф". Женщина проработала 30 лет диспетчером автотранспорта в этом учреждении. И вдруг попадает под сокращение. Не соглашаясь с этим, она подает в суд, но судебное дело проигрывает. Ведь ей заметили, что ее работа связана с ночной работой, которая запрещена для женщин», – рассказала Луценко.

Она напомнила, что по законодательству с 22:00 до 06:00 женщинам запрещено работать. Это тянется с 1919 года, когда женщинам и мужчинам запрещалось вместе оставаться ночью на работе. Сейчас готовится новый кодекс законов о труде, где этот запрет снимается, за исключением беременных женщин и тех, которые имеют детей до 3-х лет.

В то же время, по словам Луценко, женщинам, которые работают в супермаркетах и ночных киосках, платят невысокие зарплаты, но ночной труд оплачивается лучше, и они подписывают согласие на работу в ночное время.

Когда в Украине начался конфликт на Донбассе и шли активные боевые действия, то возник «невидимый батальон» – это женщины, которые воевали в АТО, но они не имели возможности официально быть устроенными на военных должностях. «Так было до недавнего времени, но произошла масштабная кампания общественных организаций и ситуация изменилась. В 2016 году было выдано 2 приказа Министерства обороны, в соответствии с которыми женщинам разрешили занимать военные профессии в АТО. Они теперь официально могут быть разведчицами, танкистками и тому подобное. Но это было сделано лишь на время проведения АТО», – сообщила директор Центра социальных и гендерных исследований.

Отрасли, где для женщин действуют запреты на труд: шахты, судостроение, авиастроение, горная промышленность и др.

По словам Кулаевой, 8 марта будет проведен круглый стол с участием всех стран, которые вошли в Ассоциацию с ЕС – Грузия, Армения, Молдова и Украина, по теме выполнения антидискриминационных европейских норм, чтобы отказаться от запретных списков.

«В данному случае интересен опыт Грузии. 3 года назад они внесли изменения не в список, а в трудовой кодекс, тем самым запретив все профессии из списка только для беременных и кормящих женщин. Теперь большинство грузинских женщин могут работать в этих профессиях. Я не говорю, что это универсальный опыт, которому надо следовать, но из всех стран, с которыми мы работаем, только в Грузии нашли какой-то выход из этого дискриминационного положения», – отметила она.