1500 переселенцев могут получить от ЕС гранты для расширения или открытия бизнеса. Главная

В каких проектах ЕС могут принять участие переселенцы, рассказала координатор сектора регионального развития представительства ЕС в Украине Татьяна Шульга.

По ее словам, ЕС начал обращать внимание на проблемы переселенцев и генерировать различные проекты практически c момента начала конфликта.

«Несмотря на бюрократичность наших процедур, ЕС приложил все усилия, начиная с гуманитарной помощи через гуманитарный офис ЕС. К осени было принято решение перенаправить деньги, выделенные на проекты регионального развития: 17 млн евро были направлены на конкурс заявок среди областных и городских органов власти, чтобы они быстро представили нам идеи, как они могут помочь переселенцам», – отметила Шульга.

Она добавила, что поступило 47 заявок, из которых были поддержаны 19.

«Было сложно выбирать, мы старались поддержать максимально сильные проекты. В заявках были отражены проекты помощи переселенцам: расселение, адаптация, оказание помощи в трудоустройстве, устройстве в детские сады, минимальные инфраструктурные проекты, проекты строительства моста возле Северодонецка, по восстановлению водоводов» – объяснила координатор.

По ее словам, западные области давно имеют дело с программами сотрудничества ЕС, областные центры и городские советы делали такие вещи раньше. Когда речь идет о Полтаве, Краматорске, Славянске – для них это была «высадка на Марс».

«Тем не менее, мы получили заявки и подержали проекты: меньшие по размеру – на западе, потому что туда переехало меньше людей, большие проекты на востоке, в Днепропетровске, Харькове, в Полтаве. Эти проекты начали реализовываться. Много проектов помогли людям адаптироваться, начать новую жизнь, новое дело», – рассказала Шульга.

Также она отметила, что на большие проекты подавали заявки администрации, областные и городские советы. А дальше в рамках некоторых проектов были субконкурсы бизнес-проектов, там уже подавались сами переселенцы.

Украина, скорее всего, скоро получит второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро. При этом сектор регионального развития представительства ЕС в Украине задействован не будет.

«Относительно конфликта сейчас мы планируем работать на адаптацию. У нас прошел конкурс проектов, который среди прочих приоритетов включал проекты по адаптации через культуру, чтобы у нас не было людей, которые существуют отдельно. Я надеюсь, к концу этого года мы запустим проект культурных обменов между востоком и западом Украины», – сообщила Шульга.

Также, по ее словам, будут продолжаться усилия по социально-психологической помощи, как минимум 1500 переселенцам будет оказана помощь в расширении начатых бизнесов или в начинании новых, будут усиливаться организации, которые представляют переселенцы, – как минимум 30 таких организаций получат помощь в защите прав переселенцев на новых местах проживания и во всех аспектах жизни.

Заявителям, чтобы заполнить заявку, нужен английский язык – нужно создавать отчетность, которую проверяют и в Брюсселе.

«Да, у нас сложные заявки, но я готова их защищать. Если человек способен одолеть заявку, он может справиться не только с нашей бухгалтерией, но и с той, с которой он будет иметь дело во время жизни проекта. У нас бывают региональные конкурсы, а бывают конкурсы в рамках наших проектов. На расширение бизнеса переселенцев будет конкурс в рамках Международной организации миграции – объявляться все будет там. Но нужно проверять информацию на нашем сайте. Например, сейчас открыт конкурс международных проектов для молодежи», – сообщила Шульга.

По материалам: Громадське радіо

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