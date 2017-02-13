В Краматорске установили «Скамью влюбленных» (Фото). Главная

В центре Краматорска ко Дню святого Валентина появится «Скамья влюбленных». Ее уже установили в сквере им. Т. Шевченко, до 14 февраля авторы придадут объекту цветовой окрас. Об этом сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.

Отмечается, что инициатором арт-объекта стал Краматорский городской голова Андрей Панков.

«Такие приятные места для отдыха во многих городах мира, почему этого не должно быть в Краматорске? Ведь такие лавки всегда радуют глаз и поднимают настроение. Да и в нашем родном Краматорске будет уголок, который, я в этом уверен, за короткий период времени станет любимым местом молодежи. Пусть влюбленные пары и молодожены делают здесь замечательные фото, которые много лет будут напоминать им о замечательных мгновениях их жизни или первого свидания», – прокомментировал мэр.

Фото пресс-службы Краматорского городского совета