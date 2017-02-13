Депутаты требуют срочно созвать СНБО из-за блокады Донбасса. Главная

Срочно созвать Совет нацбезопасности и обороны из-за торговой блокады Донбасса требуют народные депутаты. Люди в камуфляже перекрыли единственный оставшийся железнодорожный путь, по которому доставляли антрацит из Донбасса – это направление «Ясиноватая – Константиновка». Некоторые теплоэлектростанции уже перешли на аварийный режим работы. В Минэнергетики предупреждают, если ТЭС не получат уголь, украинцев ждут веерные отключения света. На грани остановки и украинские заводы, сотни тысяч людей могут остаться без работы, передает «Сегодня.ua».

Еще одна неделя железнодорожной блокады. Все больше перекрытых переездов. Участники акции радостно рапортуют: движение грузов парализовано.

В Горловке, как и в других городах на временно неподконтрольной территории, работают украинские предприятия. Они перерегистрированы и платят налоги в бюджет Украины. В прошлом году эти предприятия перечислили в госказну более 31 млрд грн, 777 млн из которых – военный налог. Из-за блокады Украина рискует навсегда потерять этот источник дохода, а 150 тысяч человек могут остаться без работы.

Жители прифронтовых городов боятся, что блокада оставит их без света и тепла. Славянская ТЭС уже сейчас работает в полмощности. Фактически это – аварийный режим. На станции осталось 40 тыс. тонн угля – его хватит всего на 10 дней. Дальше неминуемо – полная остановка.

Прифронтовые города последствия блокады Донбасса почувствуют первыми. Замораживать производство готовятся и в Авдеевке.

Следом за теплоэнергетическими предприятиями в простой могут уйти – металлургические. На «Азовстали» производство сокращалось во время обстрелов Мариуполя. Теперь – из-за блокады.

Последствия ликвидировать придется долго. И уже не промышленникам, а политикам. И не только на Донбассе – по всей стране.

По словам министра энергетики, заменить топливо из зоны АТО можно импортным – из США, Южной Америки, Южной Африки, Австралии. Но доставят его не раньше, чем через три месяца.

Да и стоит импортный антрацит вдвое дороже. А это – дополнительные 15-20 млрд грн из бюджета. И эти деньги придется взять из карманов украинцев.

В Верховной Раде предлагают поставить точку в «блокадном» вопросе с помощью специального закона. Блокаду железнодорожных путей как метод давления на власть – депутаты категорически не поддерживают.

10 февраля протестующие заблокировали еще один, третий по счету участок железной дороги. И хотя прокуратура уже открыла 2 уголовных дела – к ответственности пока никто не привлечен.

Напомним, 26 декабря ветераны АТО объявили о начале торговой блокады «ДНР» и «ЛНР», которая будет длиться до тех пор, пока не будут освобождены все украинские пленные. 14 января в Лисичанск (Луганская обл.) прибыла первая группа добробатов. К непосредственным действиям ветераны добровольческих батальонов «Айдар» и «Донбасс» перешли 25 января, перекрыв железную дорогу «Луганск – Лисичанск – Попасная». 26 января протестующие заблокировали железнодорожную станцию Светланово в Попаснянском районе Луганщины. 2 февраля заблокирована ЖД-ветка в Донецкой области под Бахмутом. 10 февраля перекрыта жд-линия «Ясиноватая – Константиновка» на участке около станции Фенольная (пгт Новгородское, г. Торецк, Донецкая обл.).

Штаб блокады заявил, что в случае силового разгона протестующих, они перейдут к партизанским методам борьбы и уничтожат железнодорожные магистрали. Но 6 февраля правоохранители разблокировали автомобильную трассу под Бахмутом Донецкой области.

26 января прокуратура Луганской области открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги ветеранами АТО.

Блокирование транспортировки угля из неподконтрольных территорий привело к недопоставке топлива на электростанции Украины, что угрожает энергетической безопасности всей страны. Под угрозой остановки остались Славянская ТЭС, Краматорская ТЭС и пр. По состоянию на 11 февраля на Славянской и Краматорской ТЭС угля осталось на 10 дней, на Трипольской ТЭС (обеспечивает Киев) – на 14, а на Змиевской ТЭС (обеспечивает Харьков и область) – на 20 дней, а на Приднепровской (Днепропетровская обл.) – на 25 дней.

Эксперты отмечают, что блокада неизбежно приведет не только к веерным отключениям, но и к недополучению средств в бюджет. Альтернатива – уголь из России. Покупка угля в России возможна только за валюту по высокой цене, что неизбежно приведет к росту курса.

По состоянию на 30 января нанесенные блокадой убытки составили 35 млн грн. По состоянию на 10 февраля сумма убытки, нанесенные «Укрзализныце», составили 40 млн грн.

По подсчетам активистов, за первые 9 дней блокады они не пропустили через линию разграничения не менее 6 тыс. вагонов.

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