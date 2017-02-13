Из-за блокады Краматорский ферросплавный завод приостановил работу доменной печи. Главная

В Краматорске 12 февраля была приостановлена ​​работа доменной печи на ферросплавном заводе. Об этом сообщает «УНН» со ссылкой на пресс-службу предприятия. Причиной приостановки производства на предприятии назвали блокаду железнодорожного переезда в Бахмуте.

В пресс-службе отметили, что в «связи с неправомерными действиями неустановленных лиц в военной форме без опознавательных знаков был заблокирован железнодорожный переезд в Бахмуте». Сейчас поставки топлива предприятию приостановлено.

Во время экстренного совещания, руководством завода принято решение о прекращении работы доменной печи 12 февраля в 14 часов. В случае, если производственный процесс не будет восстановлено в течение 10 дней после остановки, состоится ряд изменений, следствием которых будет полный вывод доменной печи из строя. Остановка производственного процесса повлечет за собой не только массовые увольнения, но и полное обесточивание энергозависимых предприятий и населенных пунктов.

Как сообщили в пресс-службе, Краматорский ферросплавный завод обеспечивает работой 1200 жителей города, а также электроэнергией железнодорожный вокзал, больницу и близлежащие поселки.

Читайте также: