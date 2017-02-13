Верю в возвращение Донбасса в состав Украины дипломатическим путем, – Гарбуз. Главная

Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарубуз верит в возвращение Донбасса в состав Украины дипломатическим путем. Об этом сообщает «Обозреватель».

«Верю и прилагаю к этому на своем уровне максимум усилий. Путь у нас один – политико-дипломатический. При этом очень верю в "народную дипломатию"», – отметил Гарбуз.

Также губернатор Луганщины сказал, что линия разграничения на Донбассе разделяет не только стороны боевых действий, но и семьи.

«Линия разграничения проходит не только по территории Донбасса – она пролегла через семьи и судьбы его жителей. Подавляющее большинство жителей неподконтрольной части Донбасса вынуждены молчать, но я слышу их голос. Поэтому в каждом своем публичном выступлении обращаюсь к жителям Краснодона, Первомайска, Свердловска, Луганска», – отметил он.

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