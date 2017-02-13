«ЛНР» может себя обеспечить лишь крупами и продуктами из муки. Остальное – импорт. Главная

Из продуктов питания «ЛНР» может себя полностью обеспечить лишь хлебом, крупами, мукой, макаронными и кондитерскими изделиями. Об этом заявила и.о. «министра экономического развития ЛНР» Елена Костенко.

«Население республики стопроцентно обеспечено такими продуктами питания: хлебом, хлебобулочными изделиями, мукой, крупами, макаронными изделиями, кондитерскими изделиями собственного производства. Колбасными изделиями – на 60%, яйцами – на 70%, мясом птицы – около 75%», – цитируют «министра» медиа-ресурсы НКТ*.

Она отметила, что производственные мощности предприятий пищепрома на сегодняшний день не задействованы на 100%.

Как ранее сообщалась, аналогичная ситуация с потребительским рынком «ДНР», который полностью зависит от импорта.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

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