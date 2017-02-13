Ночь в Авдеевке прошла спокойно, в город вернулись 22 местных жителя, – руководитель ВГА. Новости

Ночь в Авдеевке прошла спокойно, в город вернулись 22 местных жителя. Об этом в комментарии «112 Украина» заявил председатель ВГА Павел Малыхин.

«Сегодняшняя ночь и сутки прошли спокойно. По городу обстрелов не было. Вчера изъявили желание и вернулись 22 человека – дети с родителями. В дальнейшем, если люди захотят возвращаться, – будем обеспечивать их», – сообщает председатель ВГА.

Также Павел Малыхин заявил, что инфраструктура полностью восстановлена: «Все восстановлено, свет есть, вода, отопление есть. Канализация работает».

По словам Павла Малыхина, единственная проблема, которая остается – это восстановление жилья граждан, которое было повреждено за весь период боевых действий.