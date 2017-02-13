До конца отопительного сезона пересчета субсидий не будет, – Рева. Новости

Несмотря на решение Кабмина понизить нормативы потребления газа, до конца отопительного сезона пересчета субсидий не будет. Решение Кабмина об изменении социальных норм вступает в силу с 1 мая. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщает «Интер».

Министр отметил, что проведенная в прошлом году проверка показала, что нормативы по потреблению газа в стране были завышены.

«По факту люди потребляют 5,3 м куб газа на 1 кв. м площади в месяц. А норматив составлял 7 м куб газа. Соответственно, возникла переплата по субсидии, государство заплатило больше, чем люди потребили, – 14,5 млрд грн. Изменив социальные нормативы, правительство привело потребление энергоносителей к уровню потребления в предыдущий отопительный сезон», – сказал Рева.

Ранее сообщалось, что норматив потребления газа в Украине сократили с 11 до 5,5 кубометров на один кв. м. Новый норматив – 5 кубометров газа на квадратный метр – вступит в силу уже в мае этого года. Такое решение несколько дней назад принял Кабинет министров Украины.

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