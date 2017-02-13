Сводка из зоны АТО за 12 февраля: версии сторон конфликта. Главная

За минувшие сутки противник 67 раз открывал огонь по украинским позициям, 1 украинский военный ранен. Об этом утром 13 февраля сообщил представитель пресс-центра штаба АТО полковник Леонид Матюхин.

На луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия обстреляны Новоалександровка и Новозвановка.

На мариупольском направлении противник из минометов различных калибров обстреливал Павлополь, Новотроицкое и Красногоровку, из гранатометов и стрелкового оружия – Павлополь, Новотроицкое, Гнутово, Новогригорьевку, Чермалык, Николаевку, Лебединское, Водяное и Широкино. По Новотроицкому и Марьинке огонь вели снайперы, а по Новогригорьевке – БМП.

На донецком направлении из минометов обстреляны Верхнеторецкое и Авдеевка, из гранатометов и стрелкового оружия – Зайцево, Пески, Новоселовка Вторая, Каменка, Луганское. По позициям сил АТО в районе Авдеевки огонь вела БМП противника. По Троицкому, Новоселовке Второй и Каменке стреляли снайперы.

В «ДНР» заявляют, что «с 18:00 до 02:00 украинская армия обстреливала из артиллерии калибром 122 мм, танковых орудий и минометов калибрами 82 и 120 мм поселки Трудовские, Александровка на западе Донецка, Озеряновка под Горловкой, села Крутая Балка Ясиноватского района, Саханка, Ленинское Новоазовского района, Докучаевск и территорию промзоны вблизи Ясиноватой. За указанный период времени с позиций украинских подразделений было выпущено 180 снарядов и мин. Наряду с тяжелым вооружением и минометами при обстрелах украинские военные использовали вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки 11 раз обстреляли позиции "ЛНР". Район села Логвиново 4 раза попал под огонь из стрелкового оружия. Дважды из стрелкового оружия были обстреляны позиции возле Веселогоровки и Калиново. Под обстрел также попали позиции в районе населенных пунктов Сокольники, Калиновка и Калиново-Борщеватое. Киевские силовики использовали 120-миллиметровые минометы, автоматические гранатометы и стрелковое оружие».