Ситуация в пунктах пропуска 13 февраля. Главная

Сегодня утром, 13 февраля, все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 12 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 17,6 тыс. человек и 3 тыс. транспортных средств:

«Майорское» – 4595 человек и 685 транспортных средств;

«Марьинка» – 4355 человек и 930 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 3460 человек и 850 транспортных средств;

«Гнутово» – 2010 человек и 560 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 3190 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» – 70/60;

«Марьинка» – 150/100;

«Новотроицкое» – 40/40;

«Гнутово» – 150/30.

Фото: joinfo.ua