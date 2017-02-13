Ситуация в пунктах пропуска 13 февраля. Главная

Сегодня утром, 13 февраля, все контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 12 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 17,6 тыс. человек и 3 тыс. транспортных средств:
- «Майорское» – 4595 человек и 685 транспортных средств;
- «Марьинка» – 4355 человек и 930 транспортных средств;
- «Новотроицкое» – 3460 человек и 850 транспортных средств;
- «Гнутово» – 2010 человек и 560 транспортных средств;
- «Станица Луганская» – 3190 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
- «Майорское» – 70/60;
- «Марьинка» – 150/100;
- «Новотроицкое» – 40/40;
- «Гнутово» – 150/30.
Фото: joinfo.ua
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