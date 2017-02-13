Руководитель Луганской ОВГА рассказал об угрожающих последствиях блокады неподконтрольного Донбасса. Главная

Решение вопроса блокады неподконтрольных территорий Донбасса лежит в компетенции правоохранительных органов. Об этом в интервью «Обозревателю» заявил глава Луганской обладминистрации Юрий Гарбуз.
Гарбуз также отметил, что последствия блокады могут быть угрожающими для всей Украины.
«В случае блокирования поставок антрацита с Донбасса все работающие на этом виде угля ТЭС и ТЭЦ будут поочередно полностью остановлены. Замещение мощностей силами АЭС возможно только на первом этапе (две недели). Для области это означает отключение Славянской ТЭС с замещением мощностями АЭС, остановка Луганской ТЭС в городе Счастье (конец февраля) – и как следствие, прекращение поставки электричества на севере Луганщины. На антраците работают также теплоэлектростанции Западной и Центральной Украины. Кратчайший срок поставок этого энергоносителя из ЮАР составляет 80 суток (вторая половина апреля). В условиях суровой зимы последствия блокады более чем угрожающие», – отметил Гарбуз.
Гарбуз отметил, что блокада Донбасса невыгодна Украине, но выгодна Москве.
«Снова на росТВ появились картинки с беззаконием: люди в камуфляже блокируют железные дороги в Украине. Но главное не то, выгодно ли это Кремлю. Главное, что эта блокада точно не выгодна нам самим, она наносит удар по инвестиционному климату страны, дискредитирует Украину в глазах мировой общественности. Если народные избранники нарушают закон, о каком правовом государстве может идти речь? Об угрозе энергетической безопасности страны я уже сказал», – сообщил Юрий Гарбуз.
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