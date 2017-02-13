В Донецкой области получили ранения еще трое мирных жителей. Новости

С 10 по 12 февраля в зоне АТО в Донецкой области получили ранения трое мирных жителей. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОВГА со ссылкой на данные лечебно-профилактических учреждений Донецкой области.

Сообщается, что двое жителей Авдеевки с минно-взрывными травмами были госпитализированы в травматологическое отделение центральной районной больницы Покровска.

Кроме того, житель Павлополя с минно-взрывными травмами госпитализирован в травматологическое отделение центральной районной больницы Мариуполя.