В Донецкой области получили ранения еще трое мирных жителей. Новости

В Донецкой области получили ранения еще трое мирных жителей

13.02.17 10:42 dnews.dn.ua Новости 8

В Донецкой области получили ранения еще трое мирных жителей

С 10 по 12 февраля в зоне АТО в Донецкой области получили ранения трое мирных жителей. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОВГА со ссылкой на данные лечебно-профилактических учреждений Донецкой области.

Сообщается, что двое жителей Авдеевки с минно-взрывными травмами были госпитализированы в травматологическое отделение центральной районной больницы Покровска.

Кроме того, житель Павлополя с минно-взрывными травмами госпитализирован в травматологическое отделение центральной районной больницы Мариуполя.

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