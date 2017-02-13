До конца марта будет закончен ремонт опорной школы в Былбасовке, – Жебривский (Фото). Новости

Ремонт в опорной школе Былбасовки, что в Славянском районе Донетчины, подходит к завершению. До конца марта за парты в обновленных классах учебного заведения сядут школьники. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский.

По словам губернатора, в учебном заведении закончены работы по термомодернизации и замене крыши, замене системы отопления и теплосети. Практически полностью закончены ремонтные работы на 2 и 3 этажах здания школы. Кабинеты учебного заведения обзаведутся интерактивными досками, новым мультимедийным и компьютерным оборудованием.

«С потеплением начнутся работы по благоустройству территории школы и оборудованию спортплощадок», – обещает губернатор.

Также он добавил, что до конца текущего учебного года должно начаться обучение и в модернизированных школах Часов Яра и Покровска, высокая степень готовности в школе Дружковки.

«По другим 9 школах, где уже начаты ремонты, работы будут завершены летом, и дети в обновленные школы зайдут уже с первым звонком – 1 сентября», – сообщил Жебривский.



