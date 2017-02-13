За 4 месяца отопительного сезона Украина использовала почти 40% запасов газа. Главная

Украина за 4 месяца отопительного сезона снизила запасы газа в подземных хранилищах на 38,6% (на 5 млрд 688,03 млн куб. м) — до 9,044 млрд куб. м. Об этом сообщает «Голос столицы» со ссылкой на «Укртрансгаз».

В частности, 11 февраля отбор составил 87,94 млн куб. м, в целом за 1-11 февраля — 840,54 млн куб. м (в среднем — 74,41 млн куб. м/сутки).

В январе из ПХГ было поднято 2 млрд 101,84 млн куб. м (в среднем — 67,8 млн куб. м/сутки), в декабре-2016 — 1 млрд 568,64 млн куб. м (в среднем — 50,6 млн куб. м/сутки), в ноябре-2016 — 909,42 млн куб. м (30,31 млн куб. м/сутки).

Отбор газа из хранилищ год назад — 11 февраля 2016 года — составил 46,27 млн куб. м при запасах 10 млрд 613,06 млн куб. м, а два года назад — 11 февраля 2015 года — 61,53 млн куб. м при запасах 8 млрд 724,48 млн куб. м.

Транзит газа через ГТС Украины по итогам 1-11 февраля составил 3 млрд 200,642 млн куб. м, что соответствует месячному показателю около 8,1 млрд куб. м.